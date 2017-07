Os últimos encontros oficiais do Chelsea com os adversários na Champions Cup

Os dias 25 e 29 de julho já estão reservados na agenda pelos torcedores do Chelsea. O clube faz nessas datas seus dois jogos pela International Champions Cup. Os adversários serão Bayern de Munique e Internazionale, respectivamente. E faz tempo que os Blues não encaram duas das principais forças do futebol alemão e italiano. Ainda que as partidas dos próximos dias sejam por competição amistosa, vamos relembrar as partidas oficiais.

O último encontro com os bávaros foi em 2013, justamente na temporada seguinte a que ambos se enfrentaram pela final da Champions League. Naquela ocasião, entretanto, o duelo era pela Supercopa Europeia. Na condição de principal campeão continental, o Bayern venceu a equipe de Londres, que vinha do título na Liga Europa, numa vingança, já que os ingleses levaram a melhor em 2011/12, pela decisão da Liga dos Campeões. O revés azul, em Praga, República Tcheca, aconteceu nos pênaltis, por 5 a 4, após o 2 a 2 no tempo normal.

Já o embate mais recente com o time que veste preto e azul tem mais tempo. Pela Champions, em 2010, houve confronto na fase de oitavas de finais. O Chelsea, que perdera na ida, fora, voltou a cair, desta vez em casa, por 1 a 0, dando adeus às chances do título que era, até então, inédito. Vale lembrar que José Mourinho comandava a Inter e que essa parceria rendeu o troféu do torneio para o clube de Milão no fim da batalha.

Agora, os enfrentamentos serão em Singapura. Embora esteja em jogo um caneco de bem menos expressão, é sempre bom melhorar o histórico. Além disso, há um motivo principal: trata-se de uma oportunidade de começar a ensaiar a equipe para a temporada 2017/18, que promete ser bastante forte para os comandados de Antonio Conte.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea.

