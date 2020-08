Opinião: Thiago Silva pode ajudar setor defensivo dos Blues

Tão criticado na temporada passada, o setor defensivo do Chelsea pode ganhar um reforço nas próximas semanas: se trata do zagueiro multicampeão Thiago Silva. Segundo o The Athletic, os Blues estão próximos de contratar o defensor de 35 anos. O contrato dele se encerrou com o PSG após a final da Liga dos Campeões.

Atualmente, Thiago recebe um salário de cerca de 330 mil euros semanais (cerca de R$2,2 milhões) na França. Contudo, ele teria que diminuir a pedida caso se transfira para o clube inglês.

Um jogador experiente e com grandes passagens por Milan e PSG, sendo ídolo no clube francês, o defensor estaria disposto a se transferir para Londres. Porém, terá que ceder em alguns aspectos. Por ser um jogador com uma idade avançada, ele teria que considerar um tempo de contrato entre duas temporadas. Além disso, o brasileiro não terá a titularidade absoluta, tendo em vista que o clube pretende reforçar as linhas de defesa. Muitos nomes estão sendo especulados, entretanto, nada ainda nada de concreto.

Por ser um defensor experiente, Thiago pode auxiliar e muito os outros jogadores de defesa do Chelsea, tendo ao lado um jogador que já foi três vezes seleção do ano e campeão por onde passou.

Números de Thiago pelo PSG

Em oito temporadas pelo PSG, foram 314 partidas disputadas, com 17 gols marcados e cinco assistências. O brasileiro formou uma das melhores duplas defensivas da Europa ao lado de Marquinhos, ao passo que conquistaram inúmeros títulos na França, destacando os seis campeonatos franceses.

Na temporada passada, atuou em atuou em 34 partidas, levando três amarelos. O defensor teve bons números na temporada que se encerrou com a partida entre PSG e Bayern, vencida pelo time alemão. Confira abaixo números de Thiago Silva na liga francesa;

Partidas – 21

Média de passes certos por jogo – 68.0 (95%)

Desarmes por jogo – 1.3 (8º no elenco)

Interceptações por jogo – 1.2 (5º)

Alívios por jogo – 2.5 (1º)

Jogos sem sofrer gols – 8

Erros que originaram chutes – 0

(Dados obtidos pelo App SofaScore)

Números do setor defensivo dos Blues

Se a temporada foi positiva em alguns aspectos, com certeza o setor defensivo não foi um deles. Os Blues disputaram 63 jogos, anotando 123 gols e sofrendo 90 gols, com média de 1.43 gols sofridos por partida. Em diversas partidas os zagueiros do time de Abramovich se mostraram incapazes de realizarem o básico, comprometendo a equipe.

O clube londrino não sofreu gol em apenas nove partidas da Premier League 2019/20, uma estatística que chama a atenção pela fragilidade defensiva. Antonio Rudiger, Andreas Christensen e Kurt Zouma não agradaram a torcida e nem aos dirigentes durante a temporada, de maneira que a diretoria do clube londrino está procurando novas peças para o elenco.

Por fim, a chegada do brasileiro ao elenco para muitos seria um sinal de retrocesso. Todavia, a experiência e qualidade de um zagueiro de alto nível pode agregar demais ao elenco, de modo que passaria confiança aos demais companheiros.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp