O retorno de Frank Lampard e da Europa League

Ele venceu a Liga dos Campeões da UEFA: 2011-12, Liga Europa da UEFA: 2012-13, Campeonato Inglês: 2004-05, 2005-06, 2009-10, Copa da Inglaterra: 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2011-12, Copa da Liga Inglesa: 2004-05, 2006-07 e Supercopa da Inglaterra: 2005, 2009. Conquistou também prêmios como Segundo Melhor Jogador do Mundo da FIFA: 2005, Segundo Colocado da Ballon d’Or: 2005, FIFA World XI: 2005, Futebolista Inglês do Ano da FWA: 2005, Jogador Inglês do Ano: 2004, 2005, Equipe do Ano do Campeonato Inglês: 2003-04, 2004-05, 2005-06, Líder de Assistências do Campeonato Inglês: 2004-05, 2005-06, 2009-10, Equipe da Eurocopa: 2004 e Jogador do Ano do Chelsea: 2004, 2005, 2009

Além disso, ele é o maior artilheiro da história do Chelsea.

O primeiro assunto da coluna de hoje aborda o retorno de Frank Lampard ao seu lar. Após a fantástica vitória contra o Liverpool na “CLI”, o Chelsea enfrentará o Derby County, equipe comandada por Frank James Lampard. O jogo será realizado na quarta semana de outubro, em Stamford Bridge. Lembrando que o Derby County é dono da nona melhor campanha na segunda divisão inglesa. Se a campanha na Divisão de Acesso não apresenta um grande feito, os “Rams” eliminaram o Manchester United na terceira rodada, dentro de Old Trafford. Uma realização de poucas equipes na história do esporte bretão.

Por isso, confira a relação de jogos da quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. West Ham vs Tottenham, Middlesbrough vs Crystal Palace e Chelsea vs Derby County. Burton Albion vs Nottingham Forest, Manchester City vs Fulham, Bournemouth e Norwich City. Além de Arsenal vs Blackpool e Leicester City vs Everton/Southampton.

Ah, e o Lampard também foi agraciado/nomeado para a Ordem do Império Britânico.

Você lembra?

O eterno camisa 8 do Chelsea também foi o responsável por uma das dores futebolísticas mais incisivas ao colunista que vos fala. 21 de setembro de 2014, Ettihad Stadium lotado para Manchester City e Chelsea, que teve o placar final de 1 a 1. Com o famigerado gol, Lampard conseguiu mais um feito incrível. Ele marcou gols em 39 clubes diferentes em jogos válidos pela Premier League.

Próximo desafio

O Chelsea empatou com o Liverpool por 1 a 1 e você pode conferir todos os pormenores do embate nas publicações do Chelsea Brasil. Após a partida, Maurizio Sarri afirmou que a equipe está progredindo em cada jogo e elogiou a postura defensiva. “Estou verdadeiramente feliz com o desempenho defensivo da minha equipe, especialmente no segundo tempo”, afirmou Sarri. Foram dois jogos seguidos contra uma equipe que, aos olhos de Sarri, está um nível acima em relação ao Chelsea.

Dois embates difíceis em torneios nacionais e a equipe enfrentará o MOL Vidi (ex-Videoton). Uma equipe húngara que tem como maior glória de sua história o vice-campeonato da Copa da Uefa, na temporada 1984/1985, contra o Real Madrid. O jogo entre ingleses e húngaros está marcado para quatro de outubro. Em tese, é um jogo para um placar mais elástico e favorável ao Chelsea. Sabemos que o futebol húngaro não se assemelha a beleza de um passeio prazeroso em Budapeste. Por outro lado, estamos ciente da relação entre o futebol e a caixinha de surpresas. Ou seja, cuidado nunca é demais.

