O Chelsea superou seu maior desafio até agora, e foi lindo de se ver

Enfrentar o Atlético de Madrid é um grande desafio para todos os clubes europeus. Os Colchoneros são famosos por incorporar uma mentalidade aguerrida dentro e fora de campo, algo semelhante aos cenários na América do Sul. Guardadas as devidas proporções, é como se jogar em Madrid fosse a experiência mais próxima de um jogo da Copa Libertadores no velho continente.

Para potencializar o cenário, o encontro entre Chelsea e Atlético marcava o primeiro jogo internacional do novo estádio dos espanhóis, o Wanda Metropolitano, com capacidade para mais de 60 mil espectadores. E ainda, tratava-se de um jogo decisivo pela UEFA Champions League, no qual tirar pontos do adversário seria fundamental à classificação. Sem falar no encontro de atletas que já viveram os dois lados: Filipe Luis, Fernando Torres e Courtois.

Todos os fatores eram contrários a Antonio Conte e seus comandados, mas quando a bola rolou, viu-se a melhor atuação do Chelsea com o atual elenco, abrilhantada por um fardamento muito bonito, diga-se de passagem. Os Blues comandaram todos os setores do campo, e certamente se sentiam em Stamford Bridge.

É estranho escrever que Gary Cahill fez partida muito segura. Mas é satisfatório ver Kanté e Bakayoko ditarem o ritmo de jogo durante 90 minutos, sem para um instante. E para completar, Morata curou – mais uma vez – qualquer resquício de saudade que alguém possa ter de Diego Costa.

Que fique claro, o desafio ainda não acabou. Três dias depois de vencer o Atleti, o Chelsea recebe o Manchester City pela Premier League, e precisa vencer para frear a boa fase dos Citizens. Neste momento, a força do elenco de Conte entrará em campo, seja no nome de Willian, Pedro ou até mesmo Michy Batshuayi, um talismã guardado para os momentos decisivos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp