Muita coisa vai acontecer

Sete rodadas passadas na Premier League já foram realizadas e você escuta muito que já tem os favoritos ao título. Foram apenas pouco menos do que 20% da temporada, mas a classificação já mostra alguns blocos interessantes que deverão realmente ditar o ritmo do campeonato. City e United lideram com 19 pontos, mas é preciso se preocupar? O que os números dizem?

No momento, o Chelsea está com 13 pontos, a seis dos líderes. Na temporada passada, na mesma 7ª rodada, os Blues eram o sexto, com os mesmos 13 pontos, também a seis do líder na época, o City. O clube havia derrotado o Hull City por 2 a 0 e começava aquela sequência de 13 vitórias consecutivas, que foi determinante na conquista.

Um fator diferente daquele ano para o atual: não ter jogos da Champions League. Principalmente nesse primeiro semestre de temporada. Apesar de apenas seis jogos a mais, porém as viagens encurtam um cronograma. Sem querer achar desculpas, mas não seria a melhor das opções enfrentar um City no Sábado tendo jogado contra o Atlético de Madrid na Quarta. Mas essa é a “consequência” de ganhar um campeonato. Não sei vocês, mas eu prefiro essa “consequência”.

Outra semelhança entre as temporadas foi um fator que incomoda muitos torcedores e deixa sim uma dúvida em relação ao ano: perder pontos para concorrentes diretos. No ano do título, nas primeira seis rodadas houveram derrotas para Liverpool e Arsenal. Na atual temporada, empate contra Arsenal e a derrota para o City. No período, teve a vitória de virada contra o Tottenham, um ponto positivo.

Ou seja, está tudo no começo. Alguns “comentaristas” já colocam como certo o título da Premier League entre os times de Manchester, mas calma. Não é hora para desespero. Seria bom ser líder, a diferença de pontos parece ser grande, mas como eu disse no início, não foram disputados nem 20% do campeonato. A base do elenco campeão é a mesma e ganhou reforços. Tem muita coisa pra acontecer.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

