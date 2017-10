Michy, é hora de brilhar entre os titulares

Na derrota para o Manchester City, no último final de semana, Álvaro Morata deixou o gramado ainda no primeiro tempo, sentindo uma lesão muscular. Após a partida, ficou constatado o problema na coxa do atacante, que pode ficar de fora por até um mês.

Sem Morata, a grande sensação do início de temporada, instaura-se a dúvida sobre o comando de ataque do Chelsea. Naquele mesmo jogo, Antonio Conte optou por um ataque rápido, com Willian vindo do banco e Hazard atuando como “falso 9”. Certamente foi uma opção associada ao jogo proposto pelo adversário, mas é importante considerar que os Blues têm um nome que pode chamar a responsabilidade.

Em sete jogos na atual temporada, Michy Batshuayi já marcou cinco gols. O belga enfrentou problemas para se adaptar ao Chelsea, mas vem provando que não é descartável ao clube. Além do mais, ele pode dar ao ataque o porte físico de um centro-avante que não cabe a Willian ou Hazard. Ou seja, Batshuayi é atacante de origem, e tem as características de um atleta da posição.

Considerando que Morata fique fora até o fim deste mês de outubro – seu período máximo de recuperação, o Chelsea terá que inovar em seu ataque nas partidas contra Everton e Roma. Em momentos decisivos com estes, é hora do atacante belga ser acionado e manter os bons números que já conquistou na temporada.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp