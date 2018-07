Maurizio Sarri é tão bom assim?

No último sábado (14), nosso colunista Lucas Sanches, notificou a contratação de Maurizio Sarri pelo Chelsea, em um acordo com duração de três anos. Sarri é o quinto técnico italiano da historia do clube, quarto apenas na Era Abramovich. Após todos os episódios que compuseram a saída de Antonio Conte e as especulações sobre a chegada de seu compatriota, a pergunta que fica é: Sarri é tão bom assim? Analisemos o saldo de títulos dos outros quatro italianos que já passaram pelo comando do clube:

Gianluca Vialli: Fev/1998 até Set/00 5 títulos: Copa da Liga Inglesa (1998), Recopa Europeia (1998), Supercopa Europeia (1998), Copa da Inglaterra (2000), Supercopa da Inglaterra(2000)



Claudio Raineri: Set/00 até Mai/04 Nenhum título, o mais próximo foi o vice-campeonato da Copa da Inglaterra (2002)



Carlo Ancelotti: Jun/09 até Jun/11 Campeonato Inglês (2009/2010)



Roberto Di Mateo: Mar/12 até Nov/12 Copa da Inglaterra (2012) e Liga dos Campeões da UEFA (2011-2012)



Antonio Conte: Jul/16 até Jul/18 Campeonato Inglês (2016//2017)



Com exceção de Gianluca Vialli, que atuou como técnico e jogador ao mesmo tempo – e conseguiu em pouco mais de dois anos cinco títulos -, e de Claudio Ranieri, todos os outros técnicos conquistaram pelo menos uma taça.

Empoli Football Club

Sarri assumiu a equipe do Empoli em 1º de Julho de 2012, para disputar a temporada 2012/2013. Classificou a equipe para os playoffs, mas acabou perdendo a final para o Livorno por 2 a 1. Na temporada 2013/2014, foi vice-campeão da Serie B, classificando-se automaticamente para a divisão principal.

A primeira temporada de Sarri na Serie A não foi muito empolgante: somente oito vitórias, 18 empates e 12 derrotas. Ficou a oito pontos da zona de rebaixamento. Na temporada seguinte, assumiu o Napoli deixado por Rafael Benitez, que se tornou comandante do Real Madrid.

Società Sportiva Calcio Napoli

No Napoli, o principal beneficiado pela chegada do novo treinador foi o centroavante Gonzalo Higuain. Em contrate com a temporada 2013/2014, com Rafael Benitez, Higuain disputou 46 jogos, fazendo 24 gols (17 no campeonato italiano) e dando 18 assistências. Na temporada seguinte, ainda com o treinador espanhol, marcou 18 vezes, auxiliando em outros 7 gols.

Com a chegada de Maurizio Sarri, seus números melhoraram – e muito. Na primeira temporada sob novo comando, fez 36 gols e deu duas assistências. Na temporada posterior, marcou 32 vezes em todas as competições, e na última temporada, 23 gols e oito assistências.

Títulos

Sarri não conquistou quaisquer títulos nas equipes que treinou anteriormente, diferente de Ranieri, que quando assumiu o Chelsea entre 2000 e 2004 já havia vencido a Série C1 pelo Cagliari; a Serie B, a Coppa Italia e a Supercoppa Italiana pela Fiorentina; e a Copa Intertotto da Uefa e a Copa Del Rey pelo Valência.

Reforços

Devido a contenção de gastos, como resultado da atual política dos Blues, o técnico deve saber que o Chelsea não é o mesmo de alguns anos atrás. Enquanto isso, se quiser fazer “caixa” para contratar seus jogadores, Sarri não terá problemas, aja vista as inúmeras especulações entre Hazard, Courtois e Willian.

#GoBlues

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

A gente sabe que você também tem o sangue azul. Apoie o Chelsea Brasil e ajude a escrever a nossa história! Link direto para a campanha: https://goo.gl/6AAUzD.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp