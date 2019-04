Mateo Kovacic. Should I stay or should I go?

Mateo Kovacic chegou ao Chelsea nesta temporada, por empréstimo do Real Madrid, em virtude da ida de Thibaut Courtois.

No Chelsea, Kovacic disputou 48 partidas, sem fazer nenhum gol e contribuindo com apenas duas assistências (no empate por 1 a 1 contra o Liverpool, e na vitória por 2 a 1 contra o Wattford). Ambos pela Premier League.

Inter de Milão

Kovacic foi adquirido do Dinamo Zagreb por 15 milhões de euros e, na Inter, assumiu a camisa 10 que era de Wesley Sneijder. Na Inter não, além de sofrer com algumas lesões, não foi nem sombra de Sneijder. Em 2015, a Inter de Milão foi obrigada a vendê-lo, devido as regras impostas pelo Fair Play Financeiro. Na época, o treinador Roberto Mancini deu a seguinte entrevista:

“Há regras que devem ser respeitadas. Não acho que alguém queria que isso acontecesse, mas temos os regulamentos do Fair Play Financeiro a seguir”.

Os números de Kovacic pela Inter de Milão estão longes de serem animadores: Em 98 partidas, conseguiu conribuir com 11 assistências marcando apenas 8 gols

Real Madrid

O Real adquiriu Kovacic por 29 milhões de euros (ou £27.00m), em 18 /08/2015, quando o técnico era Rafa Benitez. Em sua primeira temporada com Benitez e depois Zinedine Zidane, disputou 34 jogos, marcando apenas um gol e contribuindo com duas assistências.

No Total, em três temporadas, acumulou 109 partidas com oito assistências e apenas três gols marcados.

Chelsea

Kovacic veio para o Chelsea, por empréstimo de uma temporada, frente à venda de Thibat Courtois para o Real Madrid. No Chelsea, sempre jogou como meio de campo central ou meio de campo defensivo. No total disputou 43 partidas participando apenas de duas únicas assistências (uma contra o Liverpool, no empate por 1 a 1, e outra contra o Wattford na vitória de 2 a 1). Coincidência (ou não), em ambas as assistências foram para Hazard.

Situação atual

O contrato de empréstimo de Kovacic vai até 30 de Junho de 2019. A ideia é que o Real tente vendê-lo por algo entre 30 a 50 milhões de libras. Se depender do jogador, sua vontade é permanecer em Stamford Bridge, embora não exista nenhuma confirmação do Chelsea a respeito disto.

Além do mais, no contrato também não existe a preferência do clube inglês em exercer o “direito de preferência”, em sua aquisição. Também existe a punição referente a FIFA, da qual o Chelsea não poderia contratar alguém para esta temporada.

Ou seja, caso o Chelsea não possa adquiri-lo, o contrato de Kovacic poderá ser estendido por mais uma temporada, isso se o técnico Mauricio Sarri permanecer no Chelsea.

E você, torcedor do Blues, gostaria de continuar vendo Mateo Kovacic vestindo sua camisa de número 17?

#GoBlues

