Marcos Alonso: queridinho de Conte ou fundamental na equipe?

Marcos Alonso chegou ao Chelsea há pouco mais de um ano, no Deadline Day do verão europeu de 2016. De lá até aqui, muita coisa mudou, para os Blues e também para ele. Antes uma contratação que, apesar de boa, não gerou expectativas tão grandes, ocupa, hoje, a posição de titular absoluto da ala esquerda do time comandado por Antônio Conte.

Alonso foi trazido à época por interesse do próprio treinador, que já conhecia seu futebol. Ao deixar a Itália, o espanhol saiu como um dos melhores laterais atuando no país, tendo se destacado em sua última temporada pela Fiorentina. Todavia isso não foi o suficiente para convencer os fãs dos Blues. O jogador já havia passado por dois clubes menores da Inglaterra, Bolton Wanderers e Sunderland, sem grande destaque, e não era visto como um reforço de peso para um dos setores mais carentes do Chelsea, que vinha da temporada ruim de 2015-16.

Apesar disso, a diretoria e, principalmente, Conte resolveram apostar no lateral como solução para a posição. Algum tempo depois do inicio da temporada, após o time passar por uma fase ruim, o treinador adotou o 3-4-3 como sistema de jogo, com Victor Moses e Alonso figurando entre os titulares do time pelas alas e atravessando grande fase, o que resultou em grande crescimento de produção.

Os dois foram muito bem cumprindo suas funções, tornando-se fundamentais no time devido a seus papeis desempenhados. Mas Marcos Alonso foi além disso, e talvez isso o diferencie de Moses, pois começou a mostrar talento individual. O camisa 3 defende bem, é alto e forte, e costuma ser seguro, mas tem como maior defeito na parte de trás do campo a velocidade, uma vez que, apesar de não ser um jogador extremamente lento, jogadores que atuam completamente abertos pelo lado precisam ter velocidade acima da média. Isso fica claro quando o Chelsea enfrenta adversários com atletas agudos e rápidos pelo lado esquerdo da defesa, que costumam dar muito trabalho.

Já quando o time possui a bola e ataca, vemos que o espanhol é daqueles laterais que gosta de atacar, e faz muito bem isso. Ele apresenta técnica com a bola nos pés, com bom passe, visão de jogo, capacidade de drible e também finalização. Também apresenta-se muito bem para receber a bola e, frequentemente, aparece na área adversária. Além disso, Alonso vem chamando atenção por ter um pé esquerdo calibrado nas cobranças de falta.

É devido a toda essa qualidade que vem apresentando e à forma como se encaixa no time que Marcos Alonso é presença garantida no 11 preferencial de Conte com muitos méritos. Um ótimo jogador e que era, inicialmente, uma aposta para uma posição carente, ele mostrou que o treinador estava certo ao confiar em seu futebol, e soube corresponder e mostrar até mais do que se esperava.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

