Levanta-te e anda!

Uma parte da melancolia acabou. Não tem como mudar o que foi feito, então vamos aceitar a Europa League e apoiar o time como sempre foi feito. É como se fosse o fim de um relacionamento: a gente sabe o que deu certo e o que deu errado, mas não dá pra ficar lamentando.

No próximo sábado, o Chelsea pode ganhar o único título da temporada, o último de Antonio Conte. Acredito que o time merece a torcida, apesar de tudo. As coisas não deram certo neste ano, já está muito claro. Mas ainda não acabou, e comemorar um título no apagar das luzes pode ser um alívio, por menor que seja.

Querido Chelsea, esperamos um “novo você” em 2018/19. Menos individualismo, menos brigas no vestiário; mas coletividade e mais união. Praticamente o mesmo time que venceu a Premier League com maestria, sucumbiu a uma temporada pífia. Mas tudo bem, vamos deixar isso no passado. Não é hora de abandonar o time, sabemos que é possível voltar ainda mais forte.

