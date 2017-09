Kanté mostra mais uma vez porque é o melhor jogador na Inglaterra

Não basta ser um leão que devora todo tipo de bolas na defesa. Não basta ter uma técnica para sair jogando ao errar poucos passes. Para N’Golo Kanté melhorar nem que seja o mínimo em outros fundamentos nunca é demais. Ele provou isso novamente na partida diante de seu ex-clube, o Leicester City ao marcar um gol em chute de média distância (embora o goleirão Kasper Schmeichel tenha contribuído uma barbaridade).

O baixinho de 1,68m e 68kg não tem o porte físico comum de um cabeça de área. No chamado ‘futebol moderno’ é bem normal o meio-campista observar o volante adversário e ver um gigante na sua frente, tais como Fellainis ou Mikels da vida. Cabe ao criador ter a agilidade para passar pela parede para armar a jogada.

Agora reflitam comigo. Em 2015/16, quando Kanté aterrissou no King Power Stadium como jogador dos Foxes, o que pensaria tal jogador ao deparar com o francês em campo? “Uso meu corpo para ganhar o lance” ou “Toco a bola para frente assim com suas pernas pequenas ele não vai interceptar”. O que ele não contava, no entanto, era que o camisa #7 fosse tão ágil quanto uma onça. Pisque um segundo e ‘vuash’ lá estará ele com a pelota em seus pés.

Para piorar a situação do jogador ofensivo, tais contrapontos que apresentei no parágrafo acima, não se aplicam a Kanté. Embora seja baixinho e não tão forte a primeira vista, ele consegue ser o oposto disso. Basta ver como ele engoliu Jamie Vardy e qualquer outro que passasse perto da sua área de atuação.

Completando, Kanté ainda anotou o gol da vitória, apresentando melhora significativa em um quesito: chegada à área do oponente. Embora já se visse uma movimentação ofensiva por parte do jogador anteriormente, ele raramente arriscava um tiro de média distância, por exemplo. Já houve resultado no último sábado.

Temos em nossas mãos uma mina de ouro inteira com o volante. Repito minhas palavras de uma coluna escrita já há algum tempo: Que Deus proteja Kanté! Não se lesione nunca, não seja suspenso tampouco expulso. Abram alas para o melhor jogador da Inglaterra.

