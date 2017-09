A janela acabou, e quem foi o grande perdedor? Chelsea ou Diego Costa?

Após o fechamento da janela de transferências dos principais campeonatos europeus, a “novela Diego Costa” ainda segue em andamento. Com sua vontade de voltar ao Atlético de Madrid exposta, o atacante declarou em entrevista que o treinador Antonio Conte não contava com ele para a atual temporada, o que abriu portas para uma série de especulações em torno de sua saída dos Blues. Durante as férias, o hispano-brasileiro causou polêmica ao aparecer com a camisa do Atlético em uma live no Instagram, apesar de ainda ter contrato com o Chelsea e sua situação estar indefinida.

O desejo de Costa era um só, voltar ao Atleti. No entanto, havia um grande empecilho: os colchoneros foram punidos pela FIFA e estão impedidos de inscrever jogadores até janeiro. Os noticiários davam conta que ele seria contratado e repassado a outro time por empréstimo. Depois de ter ficado de fora da pré-temporada para definir sua situação, a “Sky Sports” noticiou que sua volta foi requisitada pelo Chelsea, para ficar treinando separado com o sub-23, e o jogador foi multado em R$ 1,2 milhão por faltar aos treinos. Em entrevista ao Daily Mail, Costa disse que não era criminoso e se recusou a treinar com os reservas.

Especulação vai, especulação vem e nada aconteceu. A janela fechou e a situação permanece uma incógnita, afinal o jogador foi inscrito pelo Chelsea na Premier League, mas não parece que Conte queira contar com ele para o resto da temporada. Sendo assim, quem perde mais?

O Chelsea contratou o espanhol Álvaro Morata para ser o substituto de Diego no ataque. Até aqui, o jogador mostrou serviço e fez boas partidas na Premier League, fazendo dois gols e dando duas assistências em três jogos. Morata é mais jovem e tem grande potencial, mas já não é mais uma promessa, e sim um jogador consolidado que busca protagonismo em um grande clube e o Chelsea é sua grande oportunidade até o momento. Teve boas passagens por Real Madrid e Juventus e agora é a primeira opção no ataque dos Blues. Já mostrou qualidade e empenho para ser o grande goleador da equipe, como foi Diego em outrora.

Já Diego Costa segue sem jogar. Ficou treinando sozinho em sua cidade natal (Lagarto-SE) esperando sua venda se concretizar. Também ficou de fora da última convocação da Espanha para as eliminatórias, em razão do seu condicionamento físico e falta de ritmo. 2018 é ano de Copa do Mundo e a temporada que começou no mês passado é o passo inicial de cada jogador para cravar seu lugar na seleção para a disputa de um dos troféus mais cobiçados do mundo. Todo conhecem a qualidade de Diego, mas a Espanha tem boas opções no ataque e ficar sem jogar não ajuda em nada. Se Conte não quer contar com o hispano-brasileiro, ele vai seguir sem jogar até janeiro, que é quando a janela abre novamente e sua saída ao Atlético (que é seu mais provável destino) possa ser concretizada.

Enquanto isso, o Chelsea segue com um atacante de qualidade como primeira opção e apesar de um elenco não muito recheado, vai brigar por todos os títulos que disputar. Um jogador da qualidade de Diego somaria a qualquer elenco no mundo, inclusive ao Chelsea, mas sua falta pode ser suprida. Já para Costa, treinar por seis meses separadamente sem fazer ao menos um jogo oficial é um péssimo destino. Precisará buscar ritmo quando voltar, em um momento em que a temporada estará no seu ápice, em um clube que também tem boas opções para o ataque.

A situação ainda não está clara, mais capítulos dessa novela ainda irão surgir. Se Diego voltar a jogar pelos Blues com o consentimento do treinador e vontade do jogador, bom para o Chelsea e bom para o atacante. Caso continue sem jogar, Diego tem mais a perder que o clube, que pode ir às compras caso o compatriota de Costa não dê conta do recado.

