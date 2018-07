Hazard é o Chelsea nos melhores do mundo da Fifa

Na última terça-feira (24), a Fifa divulgou a lista com os dez jogadores que vão disputar o prêmio de melhor jogador do mundo da temporada 2017/18. Pelo segundo ano consecutivo, o Chelsea tem um representante: na temporada passada, N’Golo Kanté esteve entre o top 10; desta vez, Eden Hazard é o cara. Disputam com o nosso camisa 10 os pentacampeões Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, além de Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Antoine Griezmann, Harry Kane, Luka Modric, Kylian Mbappe e Raphael Varane,.

Pode parecer um sonho distante para o principal jogador do Chelsea, mas sua presença entre os três melhores parece não ser uma utopia. Hazard só não foi eleito o melhor jogador dos Blues porque não conseguiu ser AQUELE Hazard, deixando o brasileiro Willian levar o título. Mesmo assim, o belga foi o artilheiro do time e o autor do gol mais importante do Chelsea na temporada, na final da FA Cup, contra o Manchester United (1 X 0).

Já na Copa do Mundo, Hazard orgulhou seus compatriotas e, arrisco dizer, foi um dos melhores belgas em campo. Mesmo sem marcar contra o Brasil, foi o principal atleta de uma das partidas mais importantes da Bélgica no mundial.

O fato é que Hazard, por mais que tenha feito boas aparições em Stamford Bridge, só foi lembrado pela Fifa por seu destaque na seleção. Em meio a rumores sobre sua eventual saída para o Real Madrid, esperamos que, sob a batuta de Maurizio Sarri, a estrela brilhe conquistando títulos coletivos e individuais.

As palavras contidas nessa reportagem condizem à opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil

