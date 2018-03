Hat-trick, Chelsea Ladies e rumor

Semana do passado: Nesta semana, foi aniversário do Ramires (sábado, 24/03), Fernando Torres (terça-feira, 20/03) e da vitória por 6 a 0 contra o Arsenal (quinta- feira, 22/03). Falando sobre o atacante espanhol, mesmo com toda incredulidade durante sua passagem, ele conseguiu conquistar uma Copa da Inglaterra, uma Europa League e uma Liga dos Campeões com o Chelsea. Eu tive o prazer de assistir um jogo em Stamford Bridge e, esta partida, foi memorável para “El Niño”.

O West London Derby entre Chelsea 6×1 Queens Park Rangers, realizado no dia 29 de abril de 2012. Eu estava lá e presenciei o único hat-trick de Torres com a camisa do time de Stamford Bridge. Sturridge, Terry e Malouda ampliaram para os Blues.

O Chelsea foi ao gramado de Stamford Bridge com: Cech; Ferreira, Bosingwa, Terry (c), Cole; Essien, Lampard; Kalou (Ramires), Mata (Malouda), Sturridge; Torres.

—

Chelsea Ladies: Um olho no peixe e outro no gato para a equipe feminina do Chelsea. Neste domingo, às 10h, elas entram em campo para enfrentar o selecionado do Reading, jogo válido pela WSL 1. O duelo marca o encontro entre o líder (Chelsea, 11 jogos e 27 pontos) contra o sexto colocado da competição (Reading, 9 jogos e 12 pontos).

No mesmo horário, os duelos da FA Cup Women estarão em andamento ou iniciando. Durham x Everton (8h30min), Arsenal x Charlton (clássico londrino às 10h) e Sunderland x Manchester City (10h). O Chelsea aguarda seu adversário na semifinal, após eliminar a Liverpool Ladies por 3 a 0.

—

Rumores: Muito se diz nos informativos esportivos europeus que Thomas Tuchel pode assumir o Bayern e ser o sucessor de Jupp Heynckes. Mas o Bild (tabloide alemão) afirmou que a Baviera não seria o destino do atual técnico do Dortmund, mas na verdade, outro clube europeu não revelado. A pergunta é: Tuchel seria um bom treinador para o Chelsea?

—

Confira a coluna da semana passada.

As palavras contidas nessa reportagem condizem à opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp