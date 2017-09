Gols de Morata logo farão o torcedor esquecer de Diego Costa

Mais uma rodada da Premier League se encerrou. E novamente o atacante espanhol Álvaro Morata não decepcionou ao ir de encontro ao gol. Fez seu primeiro hattrick com a camisa do Chelsea no duelo contra o Stoke City e garantiu um importante triunfo para os Blues na caminhada rumo ao bicampeonato.

Tais gols foram uma resposta à transferência de Diego Costa, confirmada na última semana. O ex-blue voltará a defender as cores do Atlético de Madrid a partir de janeiro de 2018. Muitos torcedores do Chelsea ainda reclamam da saída do híspano-brasileiro, mas após outra bela atuação de Morata, tiveram que ficar um pouquinho calados.

Morata sempre foi um atacante subestimado. Fez gols importantes em sua trajetória por Juventus e Real Madrid, mas nunca foi titular unânime. No Chelsea tem essa chance e ainda disputando a liga mais difícil do mundo. Está provando cada centavo investido por Roman Abramovich em seu futebol. Vale lembrar ainda, ele é a contratação mais cara da história do clube azul de Londres, ou seja, pressão não falta em sua camisa #9.

Seus números dizem muito: são sete partidas com seis gols anotados, além de duas assistências. Se seguir com essa média assustadora de participações em jogadas decisivas, não há dúvida que o jogador de apenas 24 anos irá brilhar ainda mais.

E ainda pense que como já citado no parágrafo anterior, ele possui 24 anos de idade. Um atleta profissional de futebol geralmente vive seu estopim entre 25-28 anos, ou seja, ele poderá ser cada vez mais letal dentro da grande área.

Quanto à Diego Costa, fica aqui o meu muito obrigado pelos serviços prestados. Sempre gostei muito do camisa #19, mas sua hora dentro do clube infelizmente chegou ao fim. Que seja feliz novamente na capital espanhola.

Curtinha: O hattrick que Morata marcou sobre o Stoke City foram seus primeiros gols usando os pés. Antes disso, ele só tinha feito gols de cabeça pelo Chelsea.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp