Gols azarados ou desatenção defensiva?

Venho batendo a tecla nas últimas semanas que o Chelsea vem deixando a desejar defensivamente na Premier League. Embora na maioria das vezes tenha o controle e o resultado da partida, o time peca e sofre gols. Vem sendo assim desde a 23ª rodada (estamos na 32ª): Liverpool 1×1, 3×1 Arsenal, Burnley 1×1, 3×1 Swansea, West Ham 1×2, Stoke 1×2, 1×2 Crystal Palace, 2×1 Manchester City e Bournemouth 1×3. Desde a vitória por 2×0 sobre o Hull City em 21/01 não sabemos o que é um clean sheet dentro do campeonato inglês (houveram dois na FA Cup contra Wolverhampton e Manchester United).

Analisando partida-a-partida, muitos desses gols foram falhas de atenção. Giroud marcou para o Arsenal no fim do clássico. Llorente empatou para o Swansea em gol de cabeça no último lance do primeiro tempo, sem que ninguém o marcasse. Em outro dérbi londrino, Lanzini descontou para o West Ham nos acréscimos da última etapa. Contra o Crystal Palace, nem se fala.

Houveram também aqueles tentos que “dá pra engolir”, com boa dose de azar. Aguero conseguiu rebote após falha de saída de bola de Courtois e King aproveitou um desvio de David Luiz no último sábado para descontar.

Onde quero chegar escrevendo sobre? Que não existe mais aquela solidez defensiva que tanto nos orgulhamos na primeira metade da temporada. Durante o período de invencibilidade do Chelsea, da derrota para o Arsenal (3×0) até o revés para o Tottenham (2×0), houve até mesmo um intervalo de seis jogos consecutivos com clean sheets.

Courtois não deve estar satisfeito. Antonio Conte também não. Os Blues não podem dar sopa pro azar dessa maneira. Na verdade, desde que meu time vença, tudo bem. Seja por 2×1, 3×2 ou 10×9. No entanto, quero que a equipe volte a apresentar aquela segurança de outrora. Se não houver 100% de atenção, pode acontecer a mesma coisa que ocorreu contra o Palace. O ataque não estar em um dia inspirado e não dar conta de virar uma partida difícil. Caindo na possibilidade do “se”, ‘se estivéssemos ligados, venceríamos por 1×0’. Acontece.

O próximo jogo é contra o Manchester United fora de casa. Um jogo com alto risco da meta ser vazada. O Chelsea é uma equipe mais qualificada e tenho crença de que vença. Mas todo cuidado é pouco, sempre.

