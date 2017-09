Gameplay do Chelsea na DEMO de FIFA 18: primeiro teste

Pouca gente percebeu, mas a EA Sports anunciou a DEMO de FIFA 18 sem o Chelsea, com 12 clubes, contrariando quase todas as especulações que surgiam às vésperas do lançamento. Agora, corrigida, a notícia conta com os Blues na lista das… 13 equipes. Porém, já desanimado, só mesmo quando baixei a demonstração do game tive a grata surpresa de poder testar, já nesta versão, o único de Londres a ser campeão da elite europeia.

Após fazer algumas modificações, como a de controle (sou ex-PES, desde 2010), rumei para o desafio. O adversário escolhido foi o Manchester United. Sempre no modo “lendário”. Para modificar um pouco, optei por colocar a partida em La Bombonera, ainda que seja impensável isso na realidade (lembrando que nesta DEMO não há estádios ingleses).

Mantive a formação indicada inicialmente, com Courtois, Moses, Azpilicueta, David Luiz, Cahill e Alonso; Kanté e Bakayoko; Pedro, Hazard e Morata. No banco, recuperei Diego Costa, que sequer constava entre os selecionados para o confronto. Vale ressaltar que agora existe uma função na qual não é necessário pausar o jogo para fazer substituições, basta programá-las e confirmar tudo em uma das vezes em que surge uma tela especial.

Logo nos primeiros minutos, abri o placar com Morata, de cabeça, após cobrança de escanteio. E, depois de sofrer alguns momentos de pressão e impor outros, a conta foi fechada, já nos acréscimos, em contra-ataque, pelos pés de Hazard.

Quem ainda não testou a DEMO e quer saber além do que foi mencionado acima, vale destacar que os movimentos dos jogadores estão muito mais lentos, assim como a velocidade dos mesmos, porém esta última se apresenta em menor escala. A mecânica dos cruzamentos indica algo um pouco confuso. Em compensação, os escanteios melhoraram bastante (nota-se por ter celebrado um tento justamente desta maneira, coisa praticamente impossível para este que vos escreve na edição 17).

Fechando esse resumão, acabaram as corridas para bater os pênaltis (pude conferir em outras partidas realizadas), que tanto complicavam a todos. Ainda nesta função, o restante segue o mesmo, sendo preciso usar a perigosa setinha ou abandoná-la e se aventurar em algo pior. E o cenário da Premier League, assim como o de outras ligas, está perfeito, incluindo a trilha sonora principal. Os demais quesitos (torcida, aparência dos atletas, etc.), podem ser verificados no vídeo compartilhado aqui.

Desta vez, a coluna foi diferente. Que tenha alguma serventia para os fãs da série FIFA. Aos que ainda jogam no outro time (o Pro Evolution Soccer, o qual, repito, pertenci por muitos anos), lamento informar que, infelizmente, ainda irão encontrar o famoso “London FC”. Nada que impeça a diversão. De um lado ou de outro, não fiquem zangados e… Até a próxima!

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea.

