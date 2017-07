Fim de ciclos e novas histórias

Demos as boas vindas ao mês de Julho, com ele uma nova era tem início. A parceria com Adidas chegou ao fim, a Nike agora veste o azul de Londres e o mercado de transferências aos poucos anuncia novidades. Novos tempos também sinalizam fim de histórias. John Terry não é mais o capitão, foram 22 vitoriosos anos servindo ao Chelsea. Jovens promessas também deixaram o clube e ainda deixarão…

Assim como na sua primeira temporada a frente dos Blues, Antonio Conte terá mais um difícil trabalho. O primeiro passo foi dado: recuperar a imagem do clube vencedor, conquistando um título e sendo vice na Copa da Inglaterra. Agora em 2017/2018 a missão é maior, consolidar esse trabalho e almejar conquistas maiores.

Para continuar sendo vencedor a equipe de Conte precisará de força. Até o momento as novidades não são boas. A expectativa é o desembarque de novos jogadores, afinal para conquistar a Liga dos Campeões é necessário ter um time competitivo. Do potencial de Conte ninguém duvida, nosso receio mesmo é com a Diretoria e sua lentidão.

E nesse ritmo de mudanças minha história no Chelsea Brasil chega ao fim nesse domingo, 2 de julho de 2017. Devido às circunstâncias da vida coloco um ponto final, por ora, nessa parceria iniciada no nem tão longínquo ano de 2011. São muitas alegrias, histórias para contar e viver. Títulos, frustrações e acima de tudo, amizades verdadeiras compartilhando o amor pelo maior de Londres.

Na temporada passada tive a oportunidade de contribuir como Colunista, substituindo o incrível Rafael França. Foi uma experiência enriquecedora ocupar meus domingos conversando com vocês, trocando figurinhas e criando laços. Alegra-me colher os frutos de tanto trabalho, afinal para quem viveu o começo da história do Chelsea Brasil viver a consolidação do site é o maior presente.

Deixarei sempre as portas abertas para novas parcerias aqui. Foi, é e sempre será um prazer dialogar com fãs do Chelsea e colaborar de alguma forma para o site. A todos vocês, obrigada por terem vivenciado esse período comigo. Um forte abraço a todos e torço para celebrarmos mais títulos nessa nova temporada.

As palavras neste texto condizem com a opinião da autora, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comentários