Excepcionais

Sim, amigos. Chegou ao fim mais uma Copa do Mundo, dando início a novos quatro longos anos de espera. Parabéns à França, aliás, dona de um futebol de alta qualidade. Começando a voltar para nossa vida rotineira, poderemos ter boas notícias chegando da Rússia. E não estou falando de reforços.

Courtois foi eleito o melhor goleiro. Hazard foi o segundo melhor jogador. Kanté e Giroud, campeões. O desempenho destes quatro nomes foi notável por alguns motivos, e caso todos fiquem em Stamford Bridge, é fato que o Chelsea terá uma cara completamente diferente para 2018/19.

Ainda é cedo para cravar o elenco da temporada, mas não custa sonhar. Courtois, Kanté e Hazard foram incansavelmente elogiados do início ao fim do mundial. A importância deles para suas seleções é indiscutível, e acho difícil questionar o mesmo para os Blues.

No caso de Giroud, a ausência de gols foi negativamente marcante. Por outro lado, seu senso de posicionamento e exercício da função de centro-avante foram notáveis no triunfo francês. Isso não justifica seu grande defeito: um camisa 9 que sai da Copa sem marcar. Mesmo assim, Giroud tem tudo para ser peça chave no esquema de Sarri.

Vale lembrar que a pré-temporada já está em andamento. Enquanto vários jogadores já treinam em Cobham, outros tantos irão chegar gradativamente após o descanso das férias. Na espera por todos, fica a alegria: em uma semana tem jogo do Chelsea!

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

