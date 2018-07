Drogba, the legend!

No último dia 20 de Julho, completaram-se 14 anos de uma das datas mais inesquecíveis para os torcedores do Chelsea. Nessa data, em 2004 – sob a batuta de José Mourinho – adquiriríamos do Olilmpique, Didier Yves Drogba Tébily. Drogba, que, mais tarde, ficaria entronizado como Drogba, The Legend!

Diferentemente de muitos jogadores, Didier Drogba, só conseguiu assinar seu primeiro contrato profissional de futebol, aos 21 anos. Ainda pela equipe da 2a. divisão da França, o Le Mans.

FC Le Mans

Em sua primeira temporada (1999-2000), 32 jogos (30 pela Ligue2 e dois pela Coupe de La Ligue) e ses gols. Sem dúvida, um início promissor, porém, na sua próxima temporada, apenas 12 jogos e uma lesão. Na temporada 2001-2002, entre a titularidade e a entrada no decorrer dos jogos, 21 jogos e outros cinco gols,. Quando então o Guingamp da 1a. divisão, adquiriu seus direitos federativos pela quantia irrisória de £ 90.000 (isso mesmo, noventa mil libras).

Guimgamp

Como resultado na metade da temporada 2001-2002, Drogba conseguiu amealhar outros cinco gols. Porém, em uma das suas melhores temporadas no Campeonato Francês, agora pelo Guimgamp: 20 gols em 38 jogos, mais de 0.5 gol por jogo. O que fez com que o Olimpique de Marseille, do técnico (atualmente sem clube) Alain Perrin, pagasse a quantia de £ 5.400.000. O mesmo valor pago pelo jogador egípcio Mido, que, à época, jogava no Celta de Vigo, e tinha um futuro promissor.

Olimpique de Marseille

Mais digno de nota é que Drogba precisou apenas de uma única temporada na equipe do Olimpique de Marseille. Na temporada 2002/2003, em 55 jogos fizesse a incrível marca de 32 gols e uma assistência, tendo sido vendido para o Chelsea, por incríveis £ 34.650.000!

Chelsea

Primeiro de tudo é totalmente desnecessário contar a história da “Lenda Drogba“, no Chelsea. Como resultado em suas duas passagens 2004-2012 e 2014-2015 fez 348 gols. Mas inesquecível mesmo, foi o gol mais importante da história do clube, na última decisão de pênaltis contra o Bayern de Munique. Porém, bom mesmo, foi a simples homenagem realizada pelo Chelsea TV, com uma música bem dançante.

#GoBlues

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

A gente sabe que você também tem o sangue azul. Apoie o Chelsea Brasil e ajude a escrever a nossa história! Link direto para a campanha: https://goo.gl/6AAUzD.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp