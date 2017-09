Dono de duas Champions e atual décimo colocado da ‘Série B’: o Nottingham Forest que pega o Chelsea nesta quarta

Quarenta anos mais velho e com um título europeu de vantagem em relação ao Chelsea, o Nottingham Forest FC não disputa a Premier League desde a temporada 98/99. Na ocasião, terminou como último colocado, com 30 pontos (a 11 do primeiro time não rebaixado), sete vitórias, nove empates, 22 derrotas, 35 gols pró, 69 contra (saldo de -34). De lá para cá, vive de eventuais aparições em confrontos com gigantes locais pelas copas inglesas, entre uma passagem e outra por divisões ainda mais inferiores. Nesta quarta-feira (19), o clube do estádio City Ground vai até Stamford Bridge para encarar o atual campeão nacional, sonhando com uma quase impossível vaga nas oitavas de finais da Copa da Liga.

A equipe vermelha e branca foi fundada em 1865. No currículo, acumula duas Ligas dos Campeões, uma Supercopa Europeia, uma Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra, duas Copas da Inglaterra, além de outras conquistas de menor relevância. Os “Reds” – como são também conhecidos, assim como o Liverpool – jogaram 91 vezes contra o Chelsea. Perderam 37, venceram 26 e empataram em 28 oportunidades.

O curioso é que, mesmo com menos triunfos, eles marcaram mais gols: 128 a 120. Para completar, são os donos dos maiores placares do confronto: 7 a 0, em casa, no dia 20 de abril de 1991, e 6 a 2 em pleno Stamford Bridge, no mesmo dia, porém em setembro de 1986. Ainda teve um 4 a 0 em 1908, outra vez dentro do território azul. O leão de Londres também possui suas façanhas com o oponente hoje enfraquecido: 5 a 1 (fora, 1925), 4 a 0 (fora, 1922), 4 a 1 (casa, temporada 58/59) e 3 a 0 (casa, 2006/07) foram as mais impactantes, sendo esta última pela FA Cup.

Atualmente, os Foresters ocupam a décima colocação daquela que equivale à Série B da terra da Rainha. Já foram disputadas oito partidas, sendo que a equipe em questão triunfou em quatro e perdeu a mesma quantidade, sem saber o que é empatar. Balançou as redes adversárias 11 vezes e buscou a bola na própria meta em 13 ingratas ocasiões. No último compromisso, revés de 2 a 1, como anfitrião, para o Wolverhampton. Depois do Chelsea, vai encarar o Aston Villa, longe da sua torcida, no sábado (23), às 11h, no horário de Brasília.

Em relação às redes sociais, o Nottingham tem pouco mais de 312 mil “curtidores” no Facebook, 248 mil seguidores no Twitter e 53 mil no Instagram. Certamente, tudo isso adquirido com já longevos anos de sucesso. De fato, o passado não entra em campo, mas é melhor os comandados de Antonio contarem com a inspiração para evitarem um desagradável lampejo da história.

