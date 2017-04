Diego Costa é um jogador sincero, o que é muito bom

Os torcedores do Chelsea estão desfrutando de um momento mágico. O time é o líder na tabela, com certa sobra sobre o Tottenham, que aliás é o adversário nas semifinais da FA Cup. No entanto, o período de fim de temporada, no qual estamos vivendo, também assusta quem veste azul. A janela de transferências está chegando e especulações não faltam.

Claro que as especulações que ‘assustam’ são as saídas de atletas com grande nome. Eden Hazard está na mira do Real Madrid, assim como Thibaut Courtois. No ataque, Diego Costa é alvo constante da imprensa acerca de uma mudança. E o híspano-brasileiro, nas entrevistas, quando perguntado sobre o assunto, dá a cara a tapa.

Recentemente, foi perguntado sobre atuar no futebol francês e foi franco, abrindo o jogo. Afirmou que Olympique de Marselha, PSG e Monaco são clubes que consideraria jogar. Também ele já havia admitido que no início da temporada, seu desejo era atuar no ex-clube, o Atletico de Madrid.

Isso deixa certa preocupação, sem dúvida. Todavia, temos que levar em consideração, que poucos são como Diego Costa. Natural de Lagarto-SE, ele sempre teve como princípio ser sincero. Contar a verdade para que não saiam espalhando mentiras por aí. O problema é que a mídia sensacionalista sempre exagera tal verdade.

Durante essas entrevistas, Diego sempre ressaltou que só deixaria o Chelsea “se o clube quisesse isso”. No entanto, somente quem abre a notícia e a lê por completo enxerga essas palavras. Elas nunca estão estampadas nas manchetes. É a velha história de querer vender notícia, querer vender jornal, sair no lucro criando um furacão na vida do atleta.

Faltam jogadores como Diego. Dificilmente vemos por aí profissionais sendo tão transparentes com os meios de comunicação quanto ele. Talvez aqui no Brasil os atletas admitam o “desejo de jogar na Europa”, porque aqui é uma tradição, basicamente. Mas no cenário europeu, não vemos um Lionel Messi da vida dizendo algo como: “O Chelsea é um clube que eu gostaria de atuar”.

Eu torço para que nosso camisa #19 permaneça, obviamente. 2017/2018 promete ser uma temporada e tanto, e não quero que meu time perca jogadores de suma importância. Mas o risco existe. E até agradeço que o próprio Diego assuma tal risco. É melhor admitir do que acordar em dia X sendo surpreendido com algum anúncio de saída. Pelo menos o coração do torcedor fica preparado.

