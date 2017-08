Decida sua vida, Diego Costa

Desde o fim da última temporada, criou-se um péssimo clima entre Diego Costa e Antonio Conte. Veio a público uma mensagem em que o treinador italiano dispensara os serviços do atacante, e ficou ainda mais clara a insatisfação do brasileiro naturalizado espanhol.

Diego foi à mídia reclamar da forma tratada por Conte para decidir seu futuro, e agora alega o Chelsea o tratou “como um criminoso”. Por outro lado, os Blues já enviaram mais de um pedido para que o atacante retorne a Londres e ganhe condições de jogo novamente.

Em meio a tantas idas e vindas, Diego continua de férias no Brasil com sua família, e os campeões nacionais seguem sua vida, agora com Álvaro Morata e Michy Batshuayi no comando de ataque. E a questão de momento já vai deixando de ser “Diego volta a jogar pelo Chelsea?”, para ser “O que está acontecendo entre Diego e Chelsea?”.

Na expectativa de que ele leia estas palavras, acredito que deva saber que a maioria dos torcedores o quer de volta e sempre vai acreditar no seu futebol. Em campo, sempre foi idolatrado; fora dele, tenha certeza de que não faltará apoio. E que tudo se resolva bem.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

