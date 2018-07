“Dois para cá e um pra lá” e o Chelsea dança conforme a música

Maurizio Sarri e Jorginho

Um período de tempo longo desde a vitória na Copa da Inglaterra até o dia de ontem. Ou seja, levou 56 dias para o Chelsea oficializar Maurizio Sarri no comando técnico do elenco principal. Sinceramente, em termos de treinador, é um desgaste inédito sob a batuta de Roman Abramovich. Não recordo de uma transição de técnicos tão incerta e repleta de dúvidas quanto Conte/Sarri. Mas tivemos uma definição, e isso é o que realmente importa neste momento para o clube londrino.

O que esperar?

A promessa para o Chelsea é um modelo de jogo bem diferente de Antonio Conte. A proposta ofensiva de Sarri se adaptou muito bem nas três temporadas de Napoli. A equipe italiana terminou na segunda colocação por duas ocasiões e na terceira colocação em uma oportunidade. Lembrando que Sarri ganhou o prêmio de Técnico do Ano, na elite do futebol italiano, em 2017

Segundo a nota oficial do Chelsea: “Sarri reinou em Nápoles e será lembrado pela qualidade de jogo do próprio time. O termo Sarri-bol foi inventado e faz menção a habilidade de dar forma para a estrutura da equipe, apostando o desenvolvimento dos talentos do clube”. Este parágrafo remete em dois momentos do clube. O primeiro momento é atitude de levar Jorginho para o Chelsea (estruturar o meio-campo), enquanto o segundo momento será uma novela que o Chelsea deve protagonizar depois da Copa: a permanência – ou não – de Ruben Loftus-Cheek (jovens talentos).

O que esperar? 2

Sobre o assunto “Jorginho”, o meio-campista assinou um contrato de cinco anos com a equipe londrina. O ítalo-brasileiro de 26 anos tem a confiança do novo técnico do Chelsea e será o dono da camisa nº5. A sua facilidade na transição defesa/ataque, o estilo combativo de jogo e boa adaptação ao sistema que prioriza a posse de bola são fatores desta confiança. É um futebolista que dita o jogo e deve se tornar um pilar indissociável da equipe.

Falta menos de um mês para a Premier League voltar. Quando retornar o Football na Terra da Rainha, veremos se os 56 dias vão comprometer os trabalhos do Chelsea Football Club. A minha opinião? Torço e acredito no funcionamento do Sarri-bol.

Antonio “Corte”?

A batalha judicial deve ser realidade para o clube de Stamford Bridge e o ex-treinador do Chelsea. O contrato de Conte ainda está em vigência e, muito provavelmente, ele vai querer uma compensação por essa quebra contratual. Segundo o Daily Mail, será uma batalha em termos legais de aproximadamente 9 milhões de Libras.

Se há dúvidas sobre o valor que será negociado, a certeza que temos é de um rompimento de partes feito de modo nada amistoso. O clube londrino agradeceu os serviços de Conte em uma nota oficial de dois parágrafos e 61 palavras. Parece-me um tanto ingrato para um técnico que capitaneou um Campeonato Inglês e uma Copa da Inglaterra.

O departamento jurídico deverá trabalhar bastante neste começo de temporada ou já pode ter começado a trabalhar. Afinal, a nota oficial curtíssima pode ter sido uma jogada legal do próprio clube. Poucas palavras do time londrino para não auxiliar ou reforçar Antonio na Corte Judicial. Quem sabe?

Chelsea FC Women

Não é só a equipe masculina que fará jogos-treino em período que antecede a temporada. Três amistosos estão definidos para o time feminino e são times do nível de Champions League. A primeira partida será contra o Montpellier, no dia 2 de agosto (quinta-feira), na França. O segundo embate será diante do Barcelona, no dia 5 de agosto (domingo), na Catalunha. E o terceiro jogo será contra o Juventus, no dia 8 de agosto (quarta-feira), em Londres.

Higuaín

Aumentam os rumores sobre a vontade de Sarri em relação aos serviços de Gonzalo Higuaín (30 anos). O centroavante da Juventus está avaliado em 53 milhões de Libras e seria uma saída para a Juventus arrecadar dinheiro, após a contratação de Cristiano Ronaldo. A principal especulação envolve o centroavante Alvaro Morata (25 anos), negociado com o Chelsea em £65 milhões. O espanhol teve o seu nome ligado aos clubes italianos, mais precisamente, Juventus e Milan.

Outros detalhes

O Leeds United está perto de agregar o segundo atleta do Chelsea para a temporada. Após anunciar Lewis Baker, o goleiro Jamal Blackman deve ser emprestado ao time da Elland Road. Ele será treinado por Marcelo “El Loco” Bielsa, se tornando a segunda contratação do Leeds na no ano 2018/19. Vale ressaltar que Blackman também foi emprestado na temporada passada. O Sheffield United contou com os serviços do arqueiro.

Amistoso

Ziger, Lavinier, Colley, Wakely, Masampu, McEachran, McCornick (capitão), Gilmour, Brown, Maddox e Castillo. Essa foi a escalação inicial da equipe de desenvolvimento do Chelsea em seu primeiro amistoso na temporada. O jogo aconteceu no sábado (14/07) e o adversário foi o Northwood FC.

O Northwood venceu a primeira etapa por 1 a 0, gol de James Ewington. O Chelsea teve a chance de empatar com o Brown, mas o primeiro tempo foi favorável aos mandantes. No segundo tempo, o Chelsea fez uma série de modificações. Entrou Clark, Nartey, Ekwah-Elimby, Mola, Lewis e Redan. Saíram Lavinier, Wakely, Masampu, McEachran, McCormick e Brown.

O Chelsea teve boas chances no segundo tempo, mas não conseguiu reverter o placar contrário. 1 a 0 para o Northwood no primeiro amistoso do “Development Squad”. O próximo desafio será na quarta-feira (18/07), contra o Woking.

