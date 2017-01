Rodada perfeita coloca o Chelsea cada vez mais próximo do título

O domingo de futebol foi positivo para o Chelsea. Se no sábado Liverpool e Tottenham Hotspurs decepcionaram suas torcidas e acabaram se distanciando cada vez mais dos Blues, no Stamford Bridge a história foi outra. Com direito a volta de Diego Costa o líder segue cada vez mais absoluto e abriu oito pontos para o agora segundo colocado, o Arsenal.

Diante do Hull City o Chelsea dependia apenas de si para consolidar uma rodada perfeita. Uma vitória com direito a retorno de Diego Costa que marcou na sua partida de número 100. O hispano-brasileiro teve seu nome envolvido numa polêmica saída para a China.

Os jornais especularam uma discussão com Antonio Conte, suas faltas aos treinamentos e o descontentamento do camisa 19 nos Blues. Na comemoração Costa mandou um belo recado do tipo “pode falar, especular, mas quem mete gol aqui sou eu”. É uma excelente notícia para cada um dos torcedores que o nosso goleador está sim firme e forte no elenco.

A partida no geral foi um pouco abaixo no nível de futebol apresentado. O que pouco importou no final da partida. Somamos mais três pontos e inegavelmente o caminho do título fica cada vez mais próximo.

Há os que comentam ser apenas obrigação do Chelsea ganhar a Premier League. Pode ser, afinal o time está fora da Champions League, porém os resultados mostram além. Se era nossa obrigação, estamos cumprindo a missão com soberania. Qual clube emplacou 13 vitórias consecutivas na temporada?

Deixaram-nos sonhar e estamos no caminho certo para a concretização do sonho. Afinal, no desenho do campeonato hoje o Chelsea só perde a Premier League para ele mesmo.

