Que 2017 seja o ano da continuidade

Encerramos 2016 da melhor maneira possível. 13 vitórias consecutivas na Premier League, liderança e uma vitória conquistada com muita emoção. O calendário mudou, estamos em um novo tempo. 365 dias para crescer, conquistar títulos e acima de tudo: dar continuidade ao trabalho, dentro e fora de campo.

O ano encerrado foi de altos e baixos para o Chelsea. Quem não se lembra de uma temporada lastimável, com atuações até mesmo risíveis, jogadores sem ânimo, zero títulos. Eis então a mudança de atitude. Um novo treinador desembarcava em Londres. Antonio Conte deu vida aos Blues. Fez aqueles mesmo atletas desacreditados conquistarem a impecável marca de TREZE vitórias consecutivas.

O número poderia ser um mero detalhe, fomos além das estatísticas. O futebol jogado é da melhor qualidade – isso com aqueles mesmos atletas contestados por nós torcedores – massacrando adversários com goleadas, posicionamento tático e talento. Hoje o Chelsea é uma equipe capaz de captar a atmosfera do estádio e partir pra cima, vencer e golear.

A equipe do segundo semestre tem coração, tem garra, talento e um maestro a beira do campo. Os feitos conquistados partidas após partida nos têm feito sonhar com o título da Premier League. Um novo ano, esperanças renovadas e um único pedido: não deixem de jogar este futebol vencedor, time. Continuem mantendo essa vontade de quebrar recordes e o Chelsea voltará ao local onde pertence: ao topo.

Um excelente 2017 a todos da nação azul de Londres. Que neste novo ano possamos celebrar inúmeras conquistas e vitórias. Avante, Blues!

As palavras neste texto condizem com a opinião da autora, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

