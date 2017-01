Qual é o maior adversário do Chelsea na luta pelo título?

A pergunta que faço aqui neste título também poderia ser colocada de outro modo: de quem devemos ter mais “medo” e quem devemos estar mais atentos no que falta da época? Qual é, das equipas que perseguem o Chelsea, a que mais dificuldades poderá criar e aquela que mais hipóteses tem de “roubar” o título com que sonhamos e que, até agora, seria mais do que justo que fosse parar à parte azul de Londres?

Nesta crónica, analisarei as outras cinco equipas que podem perturbar a época de sonho que o Chelsea está a fazer e veremos que dificuldades podem criar.

Manchester United: Após um péssimo início de época, a equipa de Mourinho tem melhorado e está já imbatível há alguns jogos, tendo recentemente vencido 6 partidas seguidas. Como grande destaques, Mkitaryan que se tem revelado um excelente tecnicista e que garantiu já um lugar no 11 inicial fixo, mas também Zlatan Ibrahimóvich, que parece persistir em provar que não tem 35 anos, continuando a marcar golos em catadupa. No entanto, algumas inconstâncias defensivas e um par de defesas centrais não tão bons como o de outras equipas de topo (Jones e Rojo), o United tem na defesa o seu maior calcanhar de Aquiles, embora seja um rival forte e mais do que capaz de encadear uma série de vitórias seguidas. Uma equipa que dificilmente finalizará a época em sexto.

Manchester City: Após um excelente começo, os comandados de Pep Guardiola têm sido a grande deceção de Inglaterra, basta recordar que o City chegou a estar 8 pontos à frente do Chelsea e encontra-se agora a dez. Aguero continua a ser um ponta de lança de extraordinária qualidade, mas a inconsistência tática e defensiva do City, aliado aos incontáveis erros de Claudio Bravo fazem-me duvidar acerca da capacidade do City lutar pelo campeonato, até porque é uma equipa desequilibrada: muito boa do meio-campo para a frente, medíocre do meio-campo para trás. Dificilmente será um grande rival na luta pelo campeonato.

Arsenal: É difícil imaginar o Arsenal a ser campeão. Apesar de um excelente guarda-redes e do génio de Ozil e Alexis Sanchéz, a equipa é demasiado instável emocionalmente o que a leva a conseguir vencer 5 jogos seguidos tão depressa como é capaz de estar 3 sem marcar nenhum golo. Giroud tem feito uma boa época, mas não está ao nível de Kane, Diego Costa ou Aguero, por exemplo. Além disso, empenhado em não forçar os cofres do clube, Arséne Wenger não reforçou a defesa como deveria e esta, tal como a equipa, tem momentos de autêntica paralisação. Uma boa equipa? Sem dúvida. Nos seus momentos, quando tudo está a 100%, uma das melhores de Inglaterra? Concordo. Capaz de vencer uma batalha que dura 38 jogos? Duvido muito.

Liverpool: Não fosse a extraordinária recuperação do Chelsea, e a época que está a fazer o Liverpool seria de extraordinária superação e mostraria a melhor recuperação da Premier League. No entanto, apesar disto não ser verdade por “culpa” de Conte e do Chelsea, não se pode retirar mérito ao Liverpool, que tem recuperado de dois maus anos em grande estilo, com um futebol de ataque brilhante, sustentado pelo génio de Coutinho, pela velocidade e qualidade do reforço Mané e pelas superações individuais que têm feito Lallana, e, sobretudo, James Milner. O Liverpool, é, na maioria dos jogos, uma equipa vibrante e dominadora que dá gosto de assistir. Apesar de algumas fraquezas na baliza e na defesa, caso essas sejam resolvidas, o Liverpool pode perfeitamente acabar a época a sorrir.

Tottenham: Será o fim da espera para o Tottenham? A melhor defesa da liga tem nos seus centrais e laterais grandes mais-valias e tem mostrado um ritmo de encadeamento de bons resultados considerável, para além de ter sido a única equipa a derrotar o Chelsea quando os blues usavam já o 3-4-3. “Bons ataques ganham jogos, boas defesas ganham campeonatos”, é um ditado que se usa muito em Portugal, e a equipa do Tottenham, com Kane e Alli a fazerem uma conexão explosiva pode encarnar essa frase este ano. Uma equipa sólida, unida e jovem, e, provavelmente, o maior rival do Chelsea. Caso o Chelsea tenha uma queda e não consiga vencer o campeonato (neste momento, é o favorito), não me surpreenderia ver o Tottenham a levantar o troféu.

E na sua opinião, de quem devemos ter mais “medo”?

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

