Obrigado – a coluna desta semana

Caros leitores, se há assunto do qual podia escrever hoje é o novo super-projeto aprovado para refazer Stamford Bridge, torná-lo num verdadeiro estádio grande para um clube grande, mas esse tema foi, é, e será sempre abordado em vários sites de desporto e também, como é evidente no Chelsea Brasil. Estou plenamente de acordo com a renovação, (será demais jogar em Wembley por 3 anos) e estou ansioso por ver o Chelsea a levantar troféus naquele novo campo.

Mas a coluna de hoje não aborda esse tema. Podia também falar acerca do difícil jogo que vamos ter em Leicester, do futuro do nosso capitão (acerca do qual escreverei no futuro) ou mesmo escrever sobre como o Chelsea tem um excelente dono, que ama verdadeiramente o clube e que pretende fazer dele o maior da Europa, e, em seguida, o maior do mundo.

Mas não. A coluna de hoje é uma série de “obrigados” que eu devo, que nós devemos, e que ficarão ainda melhor escritos que pensados.

O primeiro obrigado tem de ir para vocês, caríssimos leitores, àqueles que leem e àqueles que comentam (leio sempre todos os vossos comentários), que às vezes me elogiam, que outras vezes discordam de mim, mas que vão lendo e comentando, ajudando-me e dando-me motivação para vos escrever todas as semanas.

Mas um obrigado tem de ir também, claro, para todos no Chelsea Brasil, todos os participantes que fazem deste projeto sem fins lucrativos, de “passar” o Chelsea do inglês para o português, ajudando a espalhar a magia do clube na língua de Camões, um obrigado pelo convite, que estou a adorar, e um obrigado por todas as vertentes do site, desde a noticiosa, a de análise, que põe o Chelsea no meu (e no de imensas pessoas) dia-a-dia.

E um obrigado também, ao Chelsea e em particular, a Antonio Conte que tem conseguido fazer com que escrever estas linhas seja um prazer ainda maior, pois tudo sabe muito melhor quando se lidera.

E era isto. Na próxima semana, voltaremos a uma coluna “mais normal” e falaremos sobre John Terry. Bom fim de semana!

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Comments