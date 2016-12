Objetivos realistas e desejos sonhadores para 2017

2016 foi, para o Chelsea, uma autêntica montanha russa, com grandes momentos, mas também com baixas de forma enormes. Com grandes resultados, sim, mas também com desilusões consideráveis. O regresso de Hiddink, o mercado de transferências, as excelentes contratações de Kanté e David Luiz, a excelente venda de Oscar, o desapontante décimo lugar no final da época passada, a derrota por 3-0 contra o Arsenal, a fantástica recuperação após essa derrota para liderar a liga confortavelmente, sim, 2016 teve altos e baixos mas, o Chelsea acaba 2016 bem no topo dessa montanha russa.

Assim, é natural fazer algumas previsões para 2017 e pedir alguns desejos, por mais irrealistas que possam parecer:

Objetivos Realistas

1 – Conquistar o título: Objetivo super realista para 2017, o Chelsea tem sido a melhor equipa de Inglaterra, tem demonstrado excelente capacidade de domínio de jogo, e vai numa impressionante série de vitórias que, ao que tudo indica, deverá continuar este sábado. O Chelsea é o favorito, e este é um alvo alcançável, também porque o Chelsea não só joga bem e ganha, mas quando não joga bem…também ganha.

2 – Vinganças em confrontos diretos: Todos detestámos perder em casa com o Liverpool e ser humilhados pelo Arsenal no Emirates. Com o Chelsea a ir a Anfield no dia 31 de Janeiro e a receber o Arsenal na jornada seguinte, duas vitórias não só ponham a questão do título muito mais facilitada, como teriam outro gosto após as derrotas na primeira volta.

3 – Renovar contratos com as estrelas: Após a conquista do título, será a altura de renovar contratos com os principais artífices do mesmo: Diego Costa, Victor Moses, Hazard, Pedro, etc…, não só seria a merecida recompensa como seria um claro sinal de força do clube.

Desejos Sonhadores

Nesta categoria, ficarão três acontecimentos que gostaria de ver cumpridos em 2017 pelo Chelsea mas que considero difíceis de acontecer (se bem que, no futebol, muitas vezes o improvável torna-se realidade).

1 – Ganhar tudo no ano civil: O Chelsea venceria não só a liga inglesa de 2016/2017, como também a FA Cup de 2016/2017 e a Supertaça da próxima época, ganhando todos os troféus que pode ganhar no ano civil de 2017. Seria demais, não?

2 – Retirar uma lenda no clube: Sabemos o quão complicado tem sido a questão da gestão das carreiras dos ídolos do clube no Chelsea, e seria bom (bom? seria indescritivelmente genial) ver, em 2017, uma lenda do clube retirar-se, como jogador, em Londres, quer fosse Drogba ou Lampard ou mesmo John Terry.

3 – Não perder nenhum jogo até ao final do campeonato: Seria extraordinário poder dizer, que, desde que o 3-4-3 foi implementado o Chelsea não perdeu nenhum jogo na liga (e que ganhou a grande maioria deles).

Estes últimos três são mais improváveis, mas o futebol é também feito de sonhos: a todos os leitores desta coluna e também do Chelsea Brasil, um ótimo 2017, recheado de vitórias em todos os campos da vida!

As palavras neste texto condizem com a opinião da autora, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

