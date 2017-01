O renascimento de Willian

A vitória do Chelsea por 4 a 2, no último sábado sobre o Stoke me deixou muito feliz principalmente por um outro fator além de mais três pontos: o brasileiro Willian está focado no futebol.

“Mas Vinícius, como assim?”, talvez você caro leitor se pergunte. O nosso camisa #22 passou por um drama pessoal extremamente triste com o falecimento de sua mãe. Graças à isso, passou um tempo no banco, afinal, precisava se recuperar mentalmente e emocionalmente do ocorrido.

O tempo passou, Pedro estava com nível de atuação espetacular, e poucos pensavam que o brasileiro pudesse voltar nesse momento tão bom que vivemos. Mas Antonio Conte quis dar mais uma chance a ele. Ex-jogador que é, o italiano sabe como um atleta se sente, e não queria ser injusto com Willian.

Ele correspondeu. Voltou aos gramados e vem sendo muito importante, assim como sempre foi. Os dois gols dele contra o Stoke ilustram bem o que afirmo neste texto.

A dor da perda de um ente querido sempre ficará. É da vida. Eu e você, caro leitor, passamos ou passaremos por isso algum dia na vida. O tempo cicatriza e cura essa dor. E que bom que Willian vem sendo forte. Estamos com você Will! A nação blue sempre te apoiará! C’mon Blues!

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Compartilhe

Comments