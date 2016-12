Nenhum líder das principais ligas europeias supera o Chelsea em pontos e aproveitamento

Há bastante tempo, a Inglaterra tem a liga de clubes mais equilibrada entre as grandes potências do futebol europeu. Por causa disso, a tendência é que os campeões da Terra da Rainha somem menos pontos do que os vencedores das demais confederações.

Mas, nesta temporada, o Chelsea vem desafiando a lógica. Até aqui, ninguém acumulou mais pontos que o Azul de Londres na época 2016/2017, dono de 43. Real Madrid, Bayern de Munique, Juventus, Benfica e Nice – outros primeiros colocados – têm 37, 36, 42, 35 e 43, respectivamente. É bem verdade que existe uma diferença no número de rodadas já realizadas na comparação entre a Premier League e as outras competições. Por exemplo, a liga inglesa soma 17, contra 16 da espanhola, 15 da alemã e 14 da portuguesa. Somente a francesa está adiantada, com 18, e a italiana segue no mesmo ritmo britânico. Além disso, no caso da Espanha, os merengues jogaram apenas 15 vezes (uma a menos que seus adversários) devido ao compromisso no Japão, onde faturou, neste domingo, o Mundial de Clubes da Fifa.

No entanto, a “superioridade” dos leões pode ser numericamente comprovada também em outro quesito, mais fiel, o aproveitamento, que tira a média da relação pontuação conquistada sobre pontuação máxima possível no número de partidas disputadas. Nenhum desses líderes citados chega aos 84,3% dos Blues.

Na temporada passada, o Leicester faturou a Premier com 81 pontos. Paris Saint-Germain (96), Barcelona (91), Juventus (91), Benfica (88) e Bayern (85) superaram a zebra do King Power Stadium.

Pode não significar grandes coisas, tratar-se apenas de um início de jornada europeia ou até mesmo não refletir o futebol praticado por esses seis principais postulantes ao troféu de seus países. Porém, tal estatística vale de prova concreta – e não “achismo” – para indicar e reafirmar o quão impactante é a campanha do Chelsea 2016, que se aproxima de 2017. Excelente natal a todos. Temos novo encontro na segunda quem vem, já na contagem regressiva para o próximo ano.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Compartilhe

Comments