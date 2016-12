Não é pelo recorde, o que importa são os três pontos

Salve, Blues!

Mais um sábado feliz para os torcedores do Chelsea após a 11ª vitória consecutiva obtida com muita luta diante do sempre enjoado Crystal Palace.

Nesta sequência de vitórias, tivemos três vitórias por 1-0 e chega a ser engraçado o que tenho visto nas redes sociais nos grupos sobre o Chelsea.

Alguns torcedores tem chamado Antonio Conte de RETRANQUEIRO.

Eu fico me perguntando em que dimensão estas pessoas estão vivendo, mas pesquisando um pouquinho, começo a entender o motivo: A maldita influencia do FIFA e do PES na vida dessa galerinha.

Não tenho nada contra as pessoas que jogam os games de futebol, eu gosto bastante também, mas tudo tem limite!

Não é por que você ajeita a sua tática com Fàbregas no lugar do Matic ou do Kanté consegue bons resultados que quer dizer que via dar certo na vida real. É verdade que o espanhol tem se apresentado bem quando entra nas partidas, mas é bem verdade que tudo dependerá de como o adversário se organiza para encarar o Chelsea.

De certa forma, tem sido mais interessante quando o espanhol vem para o jogo do banco, com as orientações que condizem mais com o momento e a necessidade específica, do que quando ele inicia o jogo.

Outro detalhe importante: Todos os adversários estudam o modo de jogar do Chelsea e tentam neutralizar os pontos fortes do time. Neste último jogo, Hazard, Willian e Moses foram bem marcados, com isso Alonso e Azpilicueta foram obrigados a aparecer mais o que é o forte deste time do Conte: O aspecto coletivo, quando uma peça não está se destacando outras aparecem e isso é o mais importante!

Não é demérito do Chelsea estar vencendo por 1-0 jogando bem, isso mostra que os adversários estão dificultando bem o nosso trabalho.

Saída do Oscar: Uma boa para todas as partes, pro jogador que vai ganhar um bom salário e para o Chelsea que vai fortalecer bem o caixa. Não tenho mágoas nem frustrações com o jogador que sempre honrou a camisa do clube, nós aqui do Chelsea Brasil desejamos uma boa sorte!

Kenedy: Voltou do empréstimo do Watford e será avaliado por Conte, acho que tem vaga no elenco, mas quem manda é o Chefe!

David Luiz: Tem jogado bem, ainda tem uns lapsos no posicionamento, mas está retomando seu melhor jogo. Tenho percebido que David está mais consciente das coisas, que o bom momento não está o deixando empolgado e que está focado em trabalhar e melhorar.

Willian: Esses altos e baixos é normal após um momento conturbado. Apenas tendo uma sequência de jogos o nosso “Super Shock” vai conseguir atingir o melhor do seu jogo.

Diego Costa: Como é bom ver esse cara feliz, de bem com a vida e maltratando os adversários. Tudo aponta para um ano sensacional para o pesadelo das zagas adversárias.

Especulações: Essa molecada jogadora de FIFA com a venda do Oscar, agora sonha com meio mundo no Chelsea. A gente aqui na redação do Chelsea Brasil procura dar uma filtrada e apurar bem as fontes antes de publicar ou comentar algo.

