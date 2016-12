Mais uma prova para o Chelsea de Conte: suspensões de Diego Costa e Kanté

Já questionamos aqui nesta coluna, ao passar desses onze jogos com vitórias consecutivas dentro da Premier League, aspectos que fazem esse time competitivo, provas pelas quais a equipe passou, etc. E eis que virá mais uma. O Boxing Day do próximo dia 26 será essencial para sabermos como os Blues se comportarão sem dois de seus principais pilares: Diego Costa e N’Golo Kanté.

Ambos receberam o terceiro cartão amarelo na vitória do último sábado sobre o Crystal Palace por 1 a 0, e assistirão o confronto das tribunas de Stamford Bridge. Oportunidade perfeita para Antonio Conte rodar o elenco e experimentar outros jogadores. Michy Batshuayi deve ser a referência no ataque, enquanto que Cesc Fàbregas leva a vaga de Kanté. Um pequeno esboço: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Matic, Fàbregas, Alonso; Willian (Pedro), Hazard, Batshuayi.

Não preciso me aprofundar a respeito da falta que farão ambos atletas, visto que comentamos muito sobre os dois em outras semanas. Por isso, vamos voltar nossas atenções para Fàbregas e Batshuayi.

O espanhol está em boa forma recente. Vem mostrando empenho e quer provar para o chefe que merece o posto de titular em um time tão bem encaixado. Foi graças a ele que saímos vitoriosos no Stadium of Light na última quarta. E em outros jogos, ao entrar como substituto, dá criação à meia-cancha, deixando seus companheiros em melhor posição para marcar. A grande verdade é que Fàbregas sempre fez isso desde que aterrissou em Stamford Bridge, mas é sempre bom lembrar do que ele é capaz.

Batshuayi, por outro lado, ainda é uma incógnita. Ele começou a temporada entre os titulares, mas a rápida ascensão de Diego Costa ofuscou o belga, que recentemente vem aparecendo mais em seu instagram, do que dentro de campo. Ótima chance para ele criar a boa dor de cabeça em Conte, marcando gols contra o Bournemouth. Nós torcedores, esperamos isso dele também.

Por ora, temos que manter os pés no chão e ir em busca da 12ª vitória consecutiva. O período de dezembro é um dos mais sufocantes na Inglaterra, mas estamos nos saindo bem. Vale também lembrar que nas últimas sete temporadas, em seis delas, quem terminava o natal como líder, se sagrou campeão. Um bom alento, não acha?

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Compartilhe

Comments