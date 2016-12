Qual o presente de Natal pretendido pelo torcedor azul? Ele pode chegar atrasado na janela de janeiro

Courtois, Azpilicueta, Cahill, David Luiz e Marcos Alonso; Kanté, Matić e Willian; Victor Moses, Eden Hazard e Diego Costa. Com uma ou outra variação, o torcedor do Chelsea está acostumado a ver esse time em campo nos jogos da Premier League. E tem dado certo, com a liderança da competição, sob o comando do técnico italiano Antonio Conte. Mas, e se algo pudesse melhorar? É bem verdade que o Natal foi embora há 1 dia. Porém, caso o bom velhinho de Londres voltasse às ativas rapidinho, só para atender aos pedidos daqueles que vestem um único azul na Inglaterra, no Brasil e no resto do mundo? A janela de transferências do futebol europeu está chegando… Já tem a resposta na ponta da língua?

Não vale sonho irreal, do tipo Cristiano Ronaldo ou Messi. Também não se trata de nada oficial, somente um espaço aberto ao sonho de cada um. Enfim. Vamos para a (imaginável) compra. Aí vai uma equipe de possíveis presentes, que mistura nomes consagrados com jovens e ídolos do clube ainda em atividade. Casillas (FC Porto), Piszczek (B. Dortmund), Godín (Atlético de Madrid), Romagnoli (Milan) e Fábio Coentrão (Real Madrid); Schweinsteiger (Manchester United), Lampard (sem clube, ex-New York City) e James Rodríguez (Real Madrid); Robben (FC Bayern), Di Maria (Paris Saint-Germain) e Drogba (Impact Montréal).

O repertório está posto na mesa. Certamente, como de fato acontece no Natal, ele não irá agradar a todo mundo… Mas fica a brincadeira. E nunca é demais lembrar: presente de Natal é apenas um! Então, tem que ser muito bem escolhido. Um grande abraço. Feliz 2017 para a família Chelsea Brasil.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

