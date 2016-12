Fomos bons meninos e ganhamos presente de Natal

Salve, Blues!

O ano de 2016 vai chegando ao fim e estamos chegando no Natal…

Como torcedores, tivemos um ano bem estranho pois sofremos com a apatia de um time que havia acabado de ser campeão na temporada anterior e o mesmo fez a sua pior campanha no campeonato seguinte, fazendo com que nosso 2016 fosse cercado de incertezas.

Mas… Chegou um italiano, que assim que fechou com o Chelsea, afirmei que poderia desenvolver um ótimo trabalho no clube desde que tivesse tempo para trabalhar e contasse com o apoio dos jogadores. Me chamaram de louco quando afirmei algumas vezes em nosso Bluecast que Moses não seria emprestado e que devido a sua boa pré-temporada brigaria pela titularidade.

Mesmo que longe do aproveitamento ideal, vimos Aina, Chalobah, Loftus-Cheek e Solanke ficarem no time de cima.

Vimos David Luiz voltar ao Chelsea cercado de desconfiança, ser massacrado pelos torcedores (?) do Chelsea no Brasil, com um humor “babaca” taxando-o de o “representante do 7×1”. E com muito trabalho, o mesmo que sempre teve boas estatísticas seja no Benfica, no PSG, na Seleção Brasileira e no próprio Chelsea dar a volta por cima…

Como site, vimos muitas e sutis mudanças acontecerem, sempre na busca de cada vez mais melhorarmos.

Vimos o Chelsea se aproximar ainda mais da sua legião de torcedores com a adoção de conteúdos em Português e feito com imenso carinho.

No Fut7, vimos aqui no Rio de Janeiro o nosso time da torcida, atropelar os adversários e ser Bicampeão invicto da Premier League – RJ.

Olhando para tudo que aconteceu e a foto do momento atual, valeu a pena nos mantermos firmes no nosso propósito.

O Chelsea de Conte é altamente inspiracional em diversos sentidos…

Compromisso, trabalho, união, garra, vontade de vencer são princípios que devem nortear a nossa vida sempre!

Desejo a toda comunidade de língua portuguesa que torcer para o Chelsea um ótimo Natal.

E como disse Conte no vídeo abaixo: “Cada jogo é importante neste Natal.”

Cada jogo importa para o Chelsea neste Natal.🎄💪 pic.twitter.com/b80TNduChz — Chelsea FC Português (@ChelseaFC_pt) 16 de dezembro de 2016

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

