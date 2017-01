Fome por revanche e momentos distintos: ingredientes para fazer ‘estrago’ em Anfield

Dez pontos de vantagem, adversário vindo de derrota em casa para time que estava na zona de rebaixamento e um saldo favorável de 15 vitórias nas últimas 16 rodadas da liga. Em tese, não há desculpas para o Chelsea deixar de pontuar na sua próxima visita a Anfield Road, que acontecerá na terça-feira, dia 31. Tudo bem que o rival vai estar em sua casa, mas é em jogos como este que um líder de campeonato mostra aos oponentes que é, de fato, soberano.

E não é só por isso. O Chelsea perdeu para o Liverpool no primeiro turno da Premier League, em pleno Stamford Bridge, num duelo da quinta rodada, quando Antonio Conte ainda buscava a eficiência coletiva de seus comandados. Tratava-se apenas da primeira derrota dos Blues, porém vale lembrar que, logo na sequência, veio um duro 3 a 0 para o Arsenal, no território inimigo. Na prática, esses eram os únicos grandes testes que a equipe havia passado até então. E o resultado geral foi péssimo.

Para engrossar a fome pelo triunfo, o Leão londrino venceu somente uma das últimas cinco partidas diante dos oponentes da vez. Foi em 27 de janeiro de 2015, num confronto da Copa da Liga Inglesa na capital. Em Liverpool, os três pontos não vêm desde 2014, quando Cahill e Diego Costa marcaram no compromisso que terminou 2 a 1 (Premier League). Coincidência? Estes foram justamente os autores dos gols do domingo (22), na vitória sobre o Hull City. Neste caso, houve apenas uma inversão na ordem dos tentos, que em ambas as situações saíram um em cada metade do embate.

O momento é totalmente favorável ao Chelsea. A confiança, a liderança, a distância em pontuação na tabela, a decepção alheia na rodada mais recente finalizada. É verdade. Tudo bem. “Clássico é clássico”, como dizem os “poetas”. Mas clássico é também uma ótima oportunidade de se impor, se a sua fase é nitidamente melhor. Os grandes times triunfam em grandes jogos. O Chelsea já fez isso contra os dois rivais de Manchester e um conterrâneo de Londres. Chegou a hora de executar o mesmo “estrago” na terra dos Beatles. Antes, ainda haverá mais uma chance de fazer bonito. No sábado (28), tem o Brentford pela Copa da Inglaterra. É fundamental dar seguimento ao progresso.

As palavras neste texto condizem com a opinião da autora, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

