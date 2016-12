Chelsea de Conte é destruidor de recordes e adversários

Já são 11 vitórias consecutivas na Premier League. Defesa sólida sem levar gols há três partidas, ataque eficiente mesmo em partidas vencidas no placar mínimo. O Chelsea na mão de Antonio Conte é avassalador desde que o 3-4-3 foi adotado. Chega a ser impressionante a maneira com a qual o italiano conseguiu tornar uma equipe em busca de recuperação no líder do campeonato.

A alteração tática foi acertada, apesar de há algumas colunas eu ter dito que o problema do Chelsea não ser tão simples assim. Ainda falta algo nesse time. No domingo passado meu amigo Felipe Maia sabiamente ratificou o que eu defendo veementemente nesse ano: somos líderes, mas precisamos de ajustes.

Entretanto, mesmo com alguns retoques necessários no posicionamento e a necessidade de um ou outro reforço (para agregar qualidade ao plantel), o fato que mais impressiona no time de Conte é a capacidade de criar recordes sem um elenco tido como badalado.

ONZE vitórias consecutivas! Vocês, caros colegas, já pararam para pensar em como tal marca é difícil de ser atingida? Esse feito é digno de aplauso, ainda mais levando em conta todo o contexto recente: péssima temporada passada, elenco desacreditado e nem trouxemos tantos reforços.

Não bastasse essa sequência de vitórias, a defesa está a três jogos sem levar gol (já ficamos há mais horas sem sofrer tento do rival). Soma-se a isso tudo o fato de Diego Costa ser o artilheiro da competição. 13 gols, dois deles nos deram as duas últimas vitórias.

Chega a ser repetitivo falar das qualidades do Chelsea versão Antonio Conte, mas é de saltar os olhos. Quem imaginaria uma recuperação tão rápida? É impossível manter os pés no chão e não pensar em título.

O Boxing Day se aproxima, junto com ele mais uma prova de fogo para as pretensões azuis na temporada sem Champions League (o que pode ter beneficiado Conte em ter mais tempo para trabalhar). E como bem disse nosso comandante italiano, vamos evoluindo a cada treino e partida, assim se faz um time campeão.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp



Relacionado

Compartilhe

Comments