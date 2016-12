Caminhos distintos para Oscar e Fàbregas

Menino talentoso, com futuro promissor e capaz de marcar golaços. Talento acomodado, talvez. Sem aproveitamento no time titular e com potencial máximo nunca atingido. Essa discrição cabe perfeitamente a Oscar, brasileiro que vestiu dois números lendários no Chelsea e o mais novo jogador do futebol chinês.

Quem lembra da chegada de Oscar após as Olimpíadas de Londres no ano de 2012 nem poderia imaginar os feitos dessa nova joia, companheiro de Neymar e dono da camisa 11 da Seleção Brasileira. O garoto ousado marcou golaços na Champions League, Premier League e demais competições, além de ter sido multicampeão.

Contudo, o potencial de Oscar como atleta jamais foi atingido no Chelsea. Ele fez sim boas partidas, foi importante com assistências e gols. Porém seu desempenho levava a torcida azul a um único questionamento: por que Oscar nunca conseguiu jogar bem em consecutivas partidas? Era problema no posicionamento? Constantes mudanças nos treinadores? Concorrência? Confesso que essa pergunta continua uma incógnita para mim.

O anúncio da saída de Oscar para o Shangai teve um sentimento diferente para mim. Alegre por ele ter saído já que não estava sendo utilizado por Antonio Conte, triste por saber da partida de um talento (mais um a preferir ganhar dinheiro do que tentar se reinventar em uma liga competitiva). Se Oscar terá um recomeço na China, só o tempo dirá.

A partida de Oscar me lembrou da situação de Cesc Fàbregas. O espanhol também não figura entre os titulares de Conte, hoje é a terceira opção no elenco. Entretanto, sempre é acionado e consegue ter um bom rendimento mesmo com a Nemanja Matic e N’Golo Kante como concorrentes. O que difere Oscar de Fàbregas é a capacidade de atuar em bom nível. A queda de produção de Fàbregas não foi tão drástica como a do brasileiro.

Fàbregas teve uma segunda chance com Conte, entrou e correspondeu. Marcou gols, participou de jogadas decisivas. Já Oscar viveu uma situação oposta, quando entrava não rendia o esperado, no fim acabava se tornando um peso morto ao elenco.

Talvez por isso o brasileiro tenha sido negociado – por um preço absurdo, excelente para o Chelsea, totalmente bizarro para os fãs do futebol e talvez ruim para Oscar que ganhará um salário exorbitante, mas atuará longe do grande centro do futebol mundial. No fim das contas essa transação foi excelentes para os Blues e bem aplicado o valor da compra do brasileiro poderá fazer muito bem com peças ao grupo.

PS: Antes de encerrar minha penúltima coluna de 2016 gostaria de desejar a nossa grande família Chelsea Brasil um excelente Natal, repleto de paz e saúde a todos. E que venha o Boxing Day!

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

