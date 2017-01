Adversários da próxima rodada, Chelsea e Tottenham travam duelo por melhor defesa

Dez pontos e três posições na tabela separam o Chelsea do Tottenham. Eles se enfrentam na próxima quarta-feira (4) em White Hart Lane, às 18h (de Brasília). Se a distância em pontuação pode ser considerada grande, existe um quesito que ambos caminham lado a lado nesta temporada, travando uma disputa particular: a busca pela melhor defesa do campeonato. A vantagem neste caso, também é dos Blues, que sofreram 13 gols, um a menos que o rival. Considerando que cada um já realizou 19 jogos, esses números chamam a atenção numa liga tão árdua como a inglesa. Até porque os sistemas defensivos com eficiência mais próxima tiveram suas redes vazadas 19 vezes (casos de Arsenal e Manchester United).

Na última rodada, o Chelsea utilizou Azpilicueta, Cahill, David Luiz e Marcos Alonso na linha defensiva. Enquanto o Tottenham esteve em campo com Trippier, Alderweireld, Wimmer e Rose. Cada um venceu marcando quatro gols e, apesar das estatísticas na Premier, ambos foram buscar bolas em suas próprias redes. Os azuis sofreram com a resistência do Stoke City, que anotou dois. Já os Spurs viram o Watford marcar o de honra no fim da partida. Foi o terceiro jogo em sequência que o quarto colocado da liga sofreu gol (havia batido o Southampton, também fora de casa, pelo mesmo placar, e superou o Burnley, antes, por 2 a 1, como anfitrião). Por sua vez, a zaga do Leão não era vazada há quatro partidas, desde a vitória em Manchester, sobre o City, por 3 a 1, em 3 de dezembro.

E então, qual a melhor linha defensiva? No dia 26 de novembro, Chelsea e Tottenham duelaram em Stamford Bridge, com Azpilicueta, David Luiz e Cahill de um lado, e Walker, Dier, Vertonghen e Wimmer de outro. Na ocasião, os dois lados tiveram as redes furadas. Só que o único da cidade a ser campeão europeu (Champions) levou a melhor no derby por 2 a 1. Se a história se repetir… Mais três pontos para a parte azul de Londres.

