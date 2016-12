A saída de Oscar é, no mínimo, muito boa

70 milhões de euros- foi este o preço que os chineses do Shangai pagaram para levar Oscar do Chelsea. 70 milhões de euros por Oscar

O mercado chinês está a revolucionar o mundo das transferências e dos contratos no futebol, todos os dias somos bombardeados por rumores de jogadores que se podem mudar para a China e passarem a ganhar verdadeiras fortunas por semana, e alguns desses rumores acabam por se tornar realidade: Oscar é o último exemplo.

Claro, a liga chinesa não tem metade da qualidade de Premier, não tem 10% do impacto mediático da Premier, e para a carreira de Oscar, a nível de glória e de história futura, não será grande motivo de orgulho dizer que foi para a China com 25 anos. Mas para a sua conta bancária, esta é a melhor mudança possível.

Para o Chelsea, que é o que nos interessa, a notícia é excelente, ou, pelo menos, muito boa. Oscar não era titular, não era a terceira (Fábregas) nem a quarta (Chalobah) opção para o centro do campo, e não se perspetivava que pudesse competir por um lugar nas alas. Oscar estava a mais no elenco. E, por isso, apenas conseguir vender Oscar (e assim ganhar espaço e dinheiro para colocar outro jogador que fosse mais importante para a equipa) já era boa notícia.

Agora, vender Oscar por 70 milhões de euros é uma excelente notícia. O Chelsea vendeu um jogador “reserva” por um preço que pode comprar qualquer outro centrocampista no mundo, com muitas poucas exceções.

Há sempre o outro lado da balança nestes casos, e quem sabe se Oscar não viria a ser importante? Mas, por agora, penso que esta notícia é muito boa, o Chelsea fez muito bem em aceitar a oferta e resta-nos desejar a Oscar um futuro risonho, não só por ter sido jogador do Chelsea, mas por nos ter dado um excelente (ou pelo menos muito bom) presente de natal.

