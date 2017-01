A força do time de Conte

Confesso que me surpreendi com a determinação com o que Chelsea atropelou o Leicester na semana passada. Pensei que a derrota contra o Spurs talvez pudesse ter deixado o time pressionado ou nervoso e que seria um jogo difícil. Confiava na vitória, mas esperava outro daqueles 1×0 que tivemos em dezembro. Porém a frieza e controle com que os Blues encararam o atual campeão inglês foram impressionantes.

Esse é basicamente o mesmo time que na temporada passada mostrou pouca ou nenhuma vontade e se apresentou de forma letárgica em muitos jogos, tanto sob o comando de José Mourinho como de Guus Hiddink. A mudança que Antonio Conte trouxe para o time não diz respeito apenas ao sistema tático, mas passa muito pelo aspecto psicológico.

Apesar do recente desentendimento com Diego Costa – que foi rapidamente resolvido – Conte parece ter o total respeito dos jogadores.

Em seu livro, I Think Therefore I Play (Penso, Logo, Jogo), Andrea Pirlo comenta sobre o treinador com quem trabalhou na Juventus e na seleção italiana falando “Quando Conte fala, suas palavras te atacam. Elas arrombam as portas da sua mente, muitas vezes de forma violenta e se fixam no mais profundo do seu ser. Eu perdi as contas de quantas vezes falei para mim mesmo: ‘Caramba, de novo o Conte acertou em cheio hoje’”.

Em outro trecho do livro Pirlo mostra o quão rápido se rendeu à filosofia do técnico “Eu esperava que ele fosse bom, mas não tão bom assim. Uma pequena resenha – poucas e simples palavras – foi o que bastou para que ele me ganhasse. Ele disse: ‘Rapaziada, nós terminamos em sétimo nas duas últimas temporadas. Isso é uma loucura, absolutamente pavoroso. Eu não vim aqui para isso. Está na hora de acabar com essa m***a. Virar a mesa não é apenas um pedido gentil, é uma ordem, uma obrigação moral. Vocês precisam fazer apenas uma coisa, que é muito simples: seguir minhas orientações. Deixem que elas entrem na mente de vocês. Nós temos a obrigação de voltar ao lugar que pertencemos, que foi escrito ao longo de desse clube”.

Não é de se espantar que os jogadores que foram acusados, com razão, pelos torcedores de fazerem corpo mole desde o começo da temporada passada, estejam agora completamente mudados. Conte não admite que seus jogadores comprem suas ideias apenas parcialmente. Ou um jogador se rende ao método do italiano, ou será rejeitado por ele. Essa é força de Conte e essa é a força de seus times.

Vale a pena ressaltar a elegância com que o italiano abordou o tema da suposta discussão com Diego Costa nas coletivas de imprensa após o jogo contra o Leicester. Primeiro tentou evitar o assunto ao máximo, pedindo para que o foco fosse no jogo e nos jogadores que participaram da vitória. Diante da insistência, porém, Conte foi pontual e preciso em suas declarações: “Eu posso garantir que se – e eu repito, se – houver problemas com jogadores, estou acostumado a resolvê-los no vestiário, não na sala de imprensa.” Talvez a resposta em si possa até soar rude para alguns, mas a elegância a que me refiro é não expor o jogador para a imprensa. Alguns dos últimos treinadores do Chelsea fizeram isso, algo que via de regra me incomoda e imagino que nenhum jogador goste de ser criticado publicamente. Conte poderia ter exposto Diego Costa, mas não fez isso, pelo contrário.

Conforme disse na semana passada, acho que temos um time que é a conta do chá para vencer a Premier League. Se não nos reforçarmos, qualquer lesão ou suspensão antes de um jogo complicado, ou afastamentos que compreendam mais que uma partida, podem comprometer a temporada. Mas estou aprendendo – e rápido – que em se tratando de Conte, subestimar é um erro capital e seus resultados não deveriam surpreender a ninguém. Mas, se a lenda-viva que é Andrea Pirlo se surpreendeu com a qualidade do treinador, quem era eu para não cometer o mesmo erro ao tê-lo subestimado? Porém isso é coisa do passado, lição aprendida.

