Colômbia 1 x 1 Brasil com cara de Chelsea 2015/2016

O empate do Brasil com a Colômbia, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias sul-americanas, fez o torcedor do Chelsea relembrar a temporada 2015/2016. Isso porque, se Willian abriu o placar com um chutaço da entrada da área, Falcao García usou a cabeça com estilo para deixar tudo igual em Barranquilla. Há duas temporadas, ambos vestiam azul – não o que a Seleção Brasileira foi a campo neste duelo, e sim do leão de Londres.

O atacante colombiano, de 31 anos, marcou apenas um gol em 12 jogos oficiais pelo clube de Stamford Bridge, no seu único ano pelo mesmo. Já o meio-campista brasileiro, 29, que segue na equipe da capital inglesa, tendo chegado na jornada 2013/14, soma 185 partidas e 31 bolas no fundo da rede.

Willian faturou duas vezes a Premier League. Falcao saiu do clube sem erguer taças. Quando estiveram juntos, os Blues nada conquistaram. O primeiro, desde que desembarcou na capital, oscila entre a titularidade e a reserva, com alguns períodos de presença confirmada entre os 11 iniciais. O segundo jamais passou confiança absoluta para ser o dono do ataque.

Pelas seleções nacionais, são 8 gols em 49 jogos para aquele que utiliza a camisa amarela pentacampeã do mundo, e 27 em 68 para o centroavante da vestimenta de mesma cor e menos gloriosa.

Se o apaixonado pelo Chelsea não deve ter dúvidas em escolher Willian levando em conta a história no clube, o torcedor colombiano certamente carrega opinião diferente. Talvez, Falcao tenha brilhado mais em toda a carreira, exceto quando esteve em times ingleses. O que faz toda a diferença para quem enxerga com “olhos azuis”.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

