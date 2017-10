Chelsea precisa aproveitar a Data FIFA para pensar

Devido aos confrontos das seleções pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o Chelsea vive duas semanas de descanso do campo. Em teoria. O fato é que certamente muito trabalho está sendo feito neste meio tempo, já que no sábado enfrentamos o Crystal Palace, e viemos de um derrota decisiva contra o Manchester City. Não decisiva para o campeonato, já que estamos caminhando ainda para a nona rodada, mas importantes em deixar as falhas do time claras e o Data FIFA surge como um momento importante para buscar soluções.

A primeira falha está no sistema 3-4-2-1. Já falamos isso por aqui, por mais que Morata seja bom e tenha rendido bons gols, jogar sozinho livre no ataque não funciona. Entendo Conte por tentar mudar a organização do time, afinal, tivemos poucas mudanças de elenco e jogar da mesma forma que a temporada passada facilitaria o trabalho dos adversários em nos prever. Porém, está na hora de tentar outras opções, principalmente com o Morata machucado e Hazard ainda não estando em suas melhores condições para ser a peça fundamental do ataque.

E isso nos leva a outro ponto: é preciso rever algumas titularidades. O mais legal no Chelsea é não depender de um ou outro jogador, mas agora sem Morata, Moses, e Kanté, surge a dúvida: será que essa característica ainda nos pertence? Moses se machucou, Kanté também, e ficamos sem opções para puxar o contra-ataque de forma eficaz.

Apesar de termos muitos jogadores bons, cada um tem suas qualidades e defeitos, obviamente, e a montagem tática que define se essa dependência existirá ou não. Se todo o time estiver com funções dignas das suas habilidades, e não numa posição inventada como anda acontecendo no ataque, as jogadas funcionam bem melhor.

Todo esporte é uma questão de treino. Se o jogador se prepara para desempenhar uma coisa e chega no jogo tendo que suprir demandas que não condizem com o que ele estava fazendo, as chances de vermos em campo um time atrapalhado e sem criatividade sobem.

Outra questão que vem prejudicando o time é o tempo. Antes, tínhamos mais ou menos um jogo por semana, e isso possibilitava estudar melhor o adversário e fazer um treino focado no que seria necessário para anular suas qualidades. Agora, temos uma sequência de três jogos por semana, e fica difícil ter uma preparação tão minuciosa como antes. Principalmente porque não dá pra cansar tanto os atletas com tantos treinos e jogos – já vimos o resultado. O desgaste pode ter sido um fator decisivo para o machucado de Morata, e com o elenco curto que temos, fica melhor evitar.

Esse é um ponto que repeti exaustivamente nas colunas, principalmente porque contratamos pouco, e isso acarreta numa atenção redobrada ao descanso físico dos atletas. São muitos jogos, e se queremos ser campeões, torna-se imprescindível todos aguentarem a temporada na sua melhor forma possível.

Na Data FIFA, temos o tempo, mas ele não pode ser usado apenas para treinos focados no próximo jogo. Primeiro, temos um motivo óbvio: temos vários jogadores atuando em suas seleções. Segundo, o ideal a longo prazo é pensar como melhorar na parte estratégica das partidas e aproveitar o que os jogadores já sabem fazer, sem querer inventar muito, de forma que o nosso básico consiga ser útil contra a maior parte dos times. O 4-3-4 do ano passado deu muito certo por conseguir ter um resultado positivo constante, e se Conte quer tentar algo novo, precisa pensar rápido.

