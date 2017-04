Chelsea já acendeu a luz amarela na Premier League

A inesperada derrota para o Crystal Palace no último sábado acendeu a luz de alerta dentro do Chelsea. Apesar da boa atuação, os Blues não conseguiram passar pelo adversário londrino e viram outro rival da capital se aproximar: o Tottenham.

Já havia afirmado em colunas anteriores o quão importante é manter os pés no chão nessa reta final. Nada está ganho ainda. Precisamos de 21 pontos para carimbar o hexa. E haverão partidas muito difíceis nesse caminho. Duelos contra as equipes de Manchester, Everton no Goodison Park (onde geralmente os azuis de Londres se dão mal), West Bromwich fora (equipe que faz bela campanha).

Todo cuidado é pouco. A vantagem ainda é muito boa, pelo menos duas rodadas separam Blues e Spurs em questão de pontuação. No entanto, Antonio Conte e cia., precisam pensar que podem perder pontos. E que o Tottenham está preparado para pressionar o elenco do Chelsea.

Uma das teclas a se bater são os gols sofridos nessa Premier League. São sete partidas consecutivas que Thibaut Courtois é vazado. A defesa que era um muro intransponível já vem deixando passar há algum tempo. E contra o Palace, dois ataques em dez minutos decretaram a derrota. Atenção defensiva vem faltando, e Conte precisa corrigir tal fato.

Agora a vitória contra o Manchester City em Stamford Bridge virou obrigação. Que Eden Hazard, Diego Costa, Cesc Fàbregas e cia. estejam inspirados.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

