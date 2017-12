Azpilicueta, Morata, Gol

Em seis oportunidades nesta Premier League, esse trio se entendeu como poucos, e deu alegria a muitos. Nas 20 rodadas já disputadas do campeonato, Cesar Azpilicueta soma seis assistências, todas para gols de Álvaro Morata. A dupla espanhola já jogava junta em alguns jogos da seleção, mas a parceria no Chelsea fez com que a sintonia fosse ainda maior.

Everton, Leicester, Stoke City (duas vezes), Manchester United e Brighton. Essas foram as vítimas do combinado espanhol, responsável por seis dos 34 gols dos Blues na competição. Além dos seis assistidos por Azpi, Morata também soma outros quatro, sendo o artilheiro da equipe no campeonato.

O lateral e o atacante acabaram de chegar à metade da temporada, e já esbarram com um importante recorde da Premier League. A dupla do Chelsea combinou para seis gols, uma vez que o maior número registrado foi em 1995/96. Naquele ano, Mike Newell passou nove vezes para Alan Shearer no campeão Blackburn Rovers, e o mesmo se deu no segundo colocado. Stan Collymore também assitiu nove vezes para um único jogador no Liverpool – Robbie Fowler.

A marca de 2017/18 já igualou os melhores números do Chelsea. Tanto em 2014/15 como em 2009/10, foram seis gols vindos de uma mesma dupla – Fàbregas e Diego Costa; e Lampard e Drogba. Com mais 18 jogos pela frente, Azpilicueta e Morata têm caminho aberto para fazer história nas estatísticas da Premier League e quem sabe buscar o título não só nos números.

