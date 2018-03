Alderweireld: O novo alvo do Chelsea

Como publicado no site The Mirror (mirror.co.uk), o Chelsea tentará rivalizar com o Barcelona (que deverá perder Samuel Umtiti) e com o Manchester United (que deverá negociar vários jogadores da defesa), para contratar Toby Alderweireld, do Tottenham.

O contrato do zagueiro com o Tottenham irá até julho de 2019, o mesmo que Gary Cahill e David Luiz. Mas, além de Cahill, David Luiz, Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger e Andreas Christensen, o Chelsea possui mais oito jogadores, apenas na defesa. São eles:

Fikayo Tomori 20 anos (completará 21 apenas em Dezembro de 2018) Contrato até Junho de 2020

Keneth Omeruo 24 anos (completará 25 em Outubro de 2018) Contrato até Junho de 2020

Matt Miazga 22 anos (completará 23 em Julho de 2018) Contrato até Junho de 2020

Tomáš Kalas 24 anos (completará 25 em Maio de 2018) Contrato até Junho de 2021

Michael Hector 25 anos (completará 26 em Julho de 2018) Contrato até Junho de 2020

Jay DaSilva 19 anos (completará 20 em Abril de 2018) Contrato até Junho de 2021

Fankaty Dabo 22 anos (completará 23 em Outubro de 2018) Contrato até Junho de 2018

Jake-Liam Clarke-Salter 20 anos (completará 21 em Setembro de 2018) Contrato até Junho de 2021



Apenas um desses jogadores terá seu vínculo encerrado com o Chelsea no verão de 2018, o Lateral-Direito / Defensor Fankaty Dabo. Para ver outros jogadores que terão seu vínculo encerrado daqui a três meses, veja este meu outro artigo Jogadores em fim de contrato – 1a. Parte. Porém, no verão de 2019, há vários. Para saber quais são, você poderá verificar neste meu outro artigo Jogadores em fim de contrato – 2a. Parte

Anderweireld está duplamente “em guerra” com Mauricio Pochettino e, consequentemente, com o próprio Tottenham. Primeiro que, como seu contrato vencerá em julho de 2019, ele quer receber 100% de aumento (atualmente recebe £75,000, e quer £150,000). E, também quer mais tempo de jogo, já que, Pochettino tem preferência por Davinson Sanchez, e sem jogar, poderá ficar de fora da lista da Seleção Belga para a Copa do Mundo da Rússia.

Seu contrato possui uma opção de extensão para mais um ano. Tal extensão está programada para ser ativada no verão de 2019. Existe também (de acordo com o The Mirror), uma cláusula de liberação de £25 milhões, também ativada somente no verão de 2019, desde que seja concluída, pelo menos, em 14 dias antes do final da janela)

Mas é claro que o Tottenham não esperará um ano para negociar um jogador que não atua desde fevereiro. Provavelmente, seu valor estará entre £40 e £55 milhões de libras. Desde a sua chegada (2015/2016), do Atlético de Madrid por £14.4 milhões, o Tottenham teve a melhor defesa da Premier League (2015/2016 e 2016/2017), atualmente é a terceira melhor, perdendo para o Manchester City (20), e Manchester United (23). O Tottenham só foi vazado 25 vezes em 30 jogos.

Provavelmente, com as vendas de Cahill e David Luiz, o Chelsea não precisará dispor de muito mais dinheiro para adquirir Toby Alderweireld. E, com duas baixas na defesa e a reposição de apenas uma, abrirá uma vaga, que poderá ser preenchida pelos inúmeros jovens que vivem sendo emprestados.

Porém, existe um jogador que, na minha opinião, já deveria ser titular do Chelsea (ou pelo menos ter uma chance). Seu nome é Tomáš Kalas. Um dos jogos, onde ele foi titular do Chelsea, foi contra o Liverpool (ocorrido em 27 de Abril de 2014). Nesta época, o Liverpool tinha um jogador-matador: Luizito Soares. Kalas ficou incumbido de marcá-lo, e conseguiu o fazer com destreza.

Para quem não lembra, os melhores momentos estão abaixo:

