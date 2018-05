A matemática da tabela

É triste dizer, amigos, mas entramos agora na última semana de Premier League até agosto. E como falta tão pouco tempo, resta pouco tempo também para que o Chelsea busque a sonhada vaga para a próxima UEFA Champions League.

Alguns jogos atrasados serão disputados no meio de semana, e a rodada derradeira acontece no fim de semana. Vamos entender do que os Blues precisam para alcançar o que muitos chamaram de milagre ao longo da temporada.

A tabela

Liverpool

Os Reds recebem o Brighton no último jogo. Para confirmar a vaga direta para a Champions League 18/19, apenas a vitória interessa. No caso do triunfo, o Liverpool termina no máximo em 4º, indo para os playoffs da UCL. Se empatar ou perder, pode ser ultrapassado tanto por Tottenham como por Chelsea.

Tottenham

A situação do Tottenhan pode ser definida como tranquila. Os Spurs têm Newcastle e Leicester City pela frente, ambos em casa. Uma vitória já garante a equipe pelo menos nos playoffs da próxima temporada. Se não chegar aos 75 pontos, o time do norte de Londres pode ser ultrapassado pelo Chelsea.

Chelsea

Naturalmente, a missão dos Blues é a mais difícil. O time de Antonio Conte recebe o Huddlesfield na quarta-feira, e encerra o campeonato em visita ao Newcastle. Vencer as duas partidas é fundamental, e algo diferente disso torna tudo ainda mais difícil.

O primeiro critério e desempate no campeonato é o saldo de gols. Já que o Chelsea é o pior entre os três concorrentes, não há como contar com o saldo, mas apenas com as vitórias.

Considerando então que o Chelsea vai vencer os dois jogos, chegaremos aos 75 pontos. Sendo assim, o Tottenham não pode vencer nenhum dos seus dois jogos OU o Liverpool não pode ganhar seu jogo. Apenas uma das duas combinações levará os Blues à Champions.

