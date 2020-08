West Ham nega ter recebido proposta por Rice

A informação de que o Chelsea fez uma oferta de £50m por Declan Rice não passa de especulação. Pelo menos é o que afirma o West Ham. Na terça-feira (11) um jornalista do Sky Sports havia noticiado tal fato. Contudo, hoje (12) os Hammers negaram. Segundo o próprio Sky Sports relata nessa quarta-feira, o inglês de 21 anos não está à venda.

Dessa forma, o West Ham espera contar com Rice por “muitos anos”. O meio-campo também atua como defensor e está na mira de Frank Lampard como alvo prioritário à zaga. Todavia, o valor estimado para tirá-lo do West Ham gira em torno de £70m-£85m, informa o talkSPORT.

Atleta foi revelado no Chelsea

Esse seria o retorno de Rice aos Blues, já que ele foi formado na Academia, ao lado de Mason Mount. No entanto, deixou o lado azul pelos Hammers em 2014. No adversário fez boas partidas e chegou a ser convocado para a seleção nacional.

Por fim, a expectativa do West Ham é contar com o inglês já na próxima segunda-feira (17). Nessa data terá início a pré-temporada dos Hammers. O jogador é considerado peça fundamental no elenco de David Moyes e tem contrato até 2023/2024.

