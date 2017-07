Watford contrata Chalobah; Loftus-Cheek é emprestado

O Chelsea anunciou nesta quinta-feira (13) a transferência do meio campista Nathaniel Chalobah para o Watford em um contrato de cinco anos. Fruto da base do Blues, Chalobah teve um maior destaque e maior presença no time principal com a chegada do treinador Antonio Conte. Em toda última temporada, o jogador de 22 anos entrou em campo para 15 partidas.

Foi oferecido uma renovação de contrato para Chalobah, mas o jogador teria recusado com a intenção de assinar por uma nova equipe em que pudesse atuar mais. Cobiçado por Southampton e Swansea, o Watford contratou o meio-campista por £6 milhões. O jogador que foi peça fundamental na seleção Sub-21 no Europeu da categoria no último mês, sendo eleito o melhor em campo na estreia contra a Suécia.

Chalobah retorna para um lugar conhecido, quando esteve emprestado durante a temporada 2012/2013, o Watford foi sua casa.

Ruben Loftus-Cheek é emprestado para o Crystal Palace

O Chelsea anunciou também que outro jogador da base com passagens frequentes pelo time principal nas últimas temporadas não estará no elenco esta temporada. Loftus-Cheek acertou empréstimo com o Crystal Palace. Contrato de duração até Junho de 2018.

Loftus-Cheek estreou pelo clube em 2014 e foi um dos destaques do Blues na temporada 2015/2016, sendo eleito o Jogador Jovem do Chelsea naquele ano. Com Antonio Conte, o jogador de 21 anos, chegou até a atuar como segundo atacante, mas teve suas participações na temporada limitadas por uma lesão. A mesma que lhe tirou a chance de disputar o Europeu Sub-21, junto de Chalobah.

Na última campanha, participou de apenas 11 partidas.

