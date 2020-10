Victor Moses é emprestado ao Spartak Moscow

Victor Moses foi oficializado como novo atleta do Spartak Moscow. Atleta do Chelsea, o nigeriano foi emprestado ao selecionado russo até o término da temporada 2020/21. Na atual temporada, a equipe da capital russa entrou em campo em 10 compromissos no campeonato nacional. Assim sendo, o Spartak está na segunda colocação com o mesmo número de pontos do líder Zenit St. Petersburg.

Essa será a terceira experiência de empréstimo fora da Inglaterra ao futebolista. Primeiramente, Moses atuou no Fenerbahce, clube turco, em janeiro de 2019. Consequentemente, o atleta marcou cinco gols em 23 jogos na Turquia. Por outro lado, a cidade de Milão se tornou o outro destino de Victor Moses. Na Internazionale, o futebolista iniciou sete jogos e fez 13 aparições como reserva.

Moses foi comandado por Antonio Conte, comandante do nigeriano na época de Chelsea, na Inter de Milão. Além disso, abordando novamente a equipe londrina, Moses conquistou títulos em Stamford Bridge. O atleta conquistou uma Premier League e uma Copa da Inglaterra com o clube da Fulham Road.

Por fim, Victor Moses também protagonizou empréstimos na Inglaterra. O atleta vestiu os uniformes do Liverpool, Stoke City e West Ham United. Em conclusão, o futebolista acumulou 128 jogos e 18 gols com o Chelsea. Além disso, Moses somou 38 jogos e 12 gols com o uniforme do selecionado nacional da Nigéria. Entretanto, o futebolista se aposentou dos jogos com a seleção africana após a Copa do Mundo de 2018.

